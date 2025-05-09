Задача ПДД для внимательных: как водители должны проехать круговой перекресток

Вы узнаете:
- Кто кому должен уступить дорогу
- Какими правилами дорожного движения нужно руководствоваться
Задачи по ПДД - это интересный способ с пользой провести время. К тому же, такие тесты помогают водителям усовершенствовать свои знания.
Автор YouTube канала За!Правилами поделился одним из тестов по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображение и ответить: в каком порядке транспортные средства проедут круговой перекресток?
Варианты ответа:
- Трамвай и красное авто, синее авто.
- Синее авто, красное вместе с трамваем.
- Трамвай, синее авто, красное.
- Красное авто, синее, трамвай.
Объяснение задачи
У нас есть круговой перекресток, обозначенный соответствующим дорожным знаком, трамвай и красное авто, которые подъехали к этому перекрестку, а также синий автомобиль, который уже движется по кругу.
Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение, которые обозначены дорожным знаком 4.10, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу. Понятно, что синий автомобиль имеет преимущество перед красным и трамваем.
В пункте 16.12 ПДД можно увидеть, что на любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге. В то же время, это не касается перекрестков, где организовано круговое движение.
Таким образом, как водитель трамвая так и водитель красного автомобиля перед въездом на кольцо должны уступить дорогу водителю синего автомобиля, который проедет первым. После этого трамвай и красное авто смогут проехать одновременно.
Правильный вариант ответа - 2.
Задача по ПДД - видео:
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Что известно о YouTube канале "За!Правилами"?
YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.
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