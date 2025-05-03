ТОП-10 самых дешевых новых авто до 16 тысяч долларов: что можно купить в Украине

В Украине есть широкий выбор новых автомобилей по умеренным ценам, включая электрокары и кроссоверы.

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Эксперты назвали бюджетные авто в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Специалисты составили ТОП-10 самых доступных новых авто по критерию "цена-качество"

Эксперты советуют обращать внимание на гарантию и сервисные центры, проходить тест-драйв

В 2025 году украинцы могут выбрать новенький автомобиль за вполне умеренную цену. Рынок предлагает немало бюджетных моделей - от компактных электрокаров для города до практичных кроссоверов с современным оснащением. Эксперты издания Твоя МАШИНА предлагают подборку лучших вариантов по принципу "цена-качество".

ТОП-10 новых авто по самым низким ценам в Украине:

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Citroën Ami - от 352 800 грн (~$8 500). Минималистичный электромобиль для поездок в пределах города. Рассчитан на двух человек, имеет запас хода до 75 км и развивает скорость до 45 км/ч.

- от 352 800 грн (~$8 500). Минималистичный электромобиль для поездок в пределах города. Рассчитан на двух человек, имеет запас хода до 75 км и развивает скорость до 45 км/ч. BYD Seagull - от 560 925 грн (~$13 500). Электрический хэтчбек с запасом хода до 305 км. В базовой комплектации - климат-контроль, круиз-контроль и камера заднего вида.

- от 560 925 грн (~$13 500). Электрический хэтчбек с запасом хода до 305 км. В базовой комплектации - климат-контроль, круиз-контроль и камера заднего вида. FIAT Panda - от 620 000 грн (~$14 935). Небольшой городской авто с гибридным двигателем 1.0 л. Потребляет всего около 4 л/100 км, имеет подогрев сидений и мультимедийную систему.

- от 620 000 грн (~$14 935). Небольшой городской авто с гибридным двигателем 1.0 л. Потребляет всего около 4 л/100 км, имеет подогрев сидений и мультимедийную систему. Hyundai i10 - от 623 900 грн (~$15 000). Компактный бензиновый авто с объемом двигателя 1.0 л. Идеален для ежедневных поездок по городу.

- от 623 900 грн (~$15 000). Компактный бензиновый авто с объемом двигателя 1.0 л. Идеален для ежедневных поездок по городу. Renault Taliant - от 629 900 грн (~$15 175). Просторный седан с 90-сильным двигателем. В комплектации - кондиционер, мультимедийная система, удобный салон.

- от 629 900 грн (~$15 175). Просторный седан с 90-сильным двигателем. В комплектации - кондиционер, мультимедийная система, удобный салон. Chery Tiggo 2 Pro - от 617 900 грн (~$14 700). Бюджетный кроссовер с бензиновым двигателем 1.5 л, камерами обзора, парктроником и кондиционером.

- от 617 900 грн (~$14 700). Бюджетный кроссовер с бензиновым двигателем 1.5 л, камерами обзора, парктроником и кондиционером. MG 5 - от 670 599 грн (~$15 800). Современный седан с экономичным двигателем, мультимедийным экраном на 8 дюймов и круиз-контролем.

- от 670 599 грн (~$15 800). Современный седан с экономичным двигателем, мультимедийным экраном на 8 дюймов и круиз-контролем. JAC JS2 - от 550 000 грн (~$13 900). Компактный кроссовер мощностью 103 л.с. Предлагает кондиционер, камеру заднего вида и круиз-контроль.

- от 550 000 грн (~$13 900). Компактный кроссовер мощностью 103 л.с. Предлагает кондиционер, камеру заднего вида и круиз-контроль. JAC J7 - от 587 000 грн (~$14 800). Лифтбек с турбированным мотором и 10,4-дюймовым сенсорным дисплеем. Имеет современные функции для комфорта водителя.

- от 587 000 грн (~$14 800). Лифтбек с турбированным мотором и 10,4-дюймовым сенсорным дисплеем. Имеет современные функции для комфорта водителя. Chery Tiggo 4 Pro - от 615 000 грн (~$15 500). Кроссовер на каждый день с кондиционером, парктроником и камерами - все необходимое в базовой комплектации.

В то же время, по словам экспертов, перед покупкой нужно прислушаться к нескольким советам.

"Перед посещением автосалона рекомендуется связаться с дилером для уточнения наличия выбранной модели и актуальной цены. Воспользуйтесь возможностью пройти тест-драйв, чтобы оценить комфорт и управляемость автомобиля. Многие автосалоны предлагают выгодные условия кредитования или лизинга. Уточните детали у представителя дилера. Обратите внимание на условия гарантии и наличие сервисных центров в вашем регионе", - советуют эксперты.

Также ранее эксперты назвали 10 моделей универсалов с пробегом, которые стоят внимания.

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Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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