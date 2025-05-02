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Водителей Украины серьезно накажут за фары: как не попасть на штраф

Даяна Швец
2 мая 2025, 14:37
1173
Полиция регулярно выявляет и привлекает к ответственности водителей за такие нарушения.
авто, полиция, фары
Что светит за нестандартное освещение авто / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Внешнее освещение авто должно соответствовать характеристикам, предусмотренным конструкцией
  • Запрещается эксплуатация авто с нарушениями количества, типа, цвета, расположения или режима работы внешних световых приборов

Использование автомобильного освещения, которое не соответствует утвержденным стандартам - например, установка синих или фиолетовых фар или поворотников - может стать основанием для получения штрафа. Об этом сообщила Патрульная полиция Киевской области.

"Не эксплуатируйте автомобиль, если внешние световые приборы не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства, ведь за это предусмотрена административная ответственность", - говорится в сообщении.

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Согласно пункту 31.4.3.а Правил дорожного движения Украины, если нарушены требования по количеству, типу, цвету, расположению или режиму работы внешних световых приборов, эксплуатация такого транспортного средства запрещена.

Полицейские регулярно выявляют нарушителей этого пункта и привлекают их к ответственности.

"К примеру недавно на улице Магистральной в Боярке инспекторы отдела безопасности дорожного движения увидели автомобиль Volkswagen Jetta, у которого были установлены задние указатели поворота красного цвета. Поэтому патрульные остановили это авто и вынесли на водителя постановление по ч. 1 ст. 121 (Управление транспортным средством, имеющим неисправности внешних световых приборов (в темное время суток) или другие технические неисправности, с которыми в соответствии с установленными правилами эксплуатация его запрещается, или переоборудованным с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов) КУоАП", - говорится в сообщении.

За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 340 гривен.

Также ранее сообщалось, что у украинцев могут забрать права из-за колес.

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Что такое Национальная полиция Украины?

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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