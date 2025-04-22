У украинцев могут забрать права из-за колес: что грозит нарушителям

Главное:
- Эксплуатация авто с колесами, не соответствующими требованиям по размеру и нагрузке, является нарушением пункта 31.4.5 ПДД
- За такое нарушение предусмотрен штраф до 680 гривен - повторное нарушение может привести к изъятию авто или лишению прав
Многие автомобилисты стремятся сделать свои машины более привлекательными, в частности устанавливая диски большего диаметра, чем предусмотрено заводом-изготовителем. Однако, как отмечают эксперты Автотема, подобное обновление может иметь не только негативные последствия для технического состояния авто, но и вызвать проблемы с законом, пишет Главред.
Согласно правилам дорожного движения, водителям запрещено эксплуатировать авто, если установленные колеса не соответствуют требованиям по размеру и нагрузке, которые указаны для конкретной модели.
Такие действия нарушают пункт 31.4.5 ПДД:
- За это нарушение предусмотрен штраф - от 340 до 680 гривен согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях
- Повторное нарушение в течение года может привести к изъятию авто или даже временному лишению водительских прав
Кроме юридических последствий, такие изменения влияют на безопасность: снижается качество амортизации на неровностях, возрастает нагрузка на подвеску, тормозную систему и рулевое управление. Не менее важно - возрастает расход топлива.
Поэтому специалисты советуют не гнаться за внешним видом, а следовать рекомендациям производителя. Ведь оптимальные параметры колес просчитываются инженерами с учетом безопасности, стабильности и комфорта.
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Что за издание - "Автотема"?
"Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.
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