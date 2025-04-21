Лучшие авто с пробегом: автомеханик назвал ТОП-2 модели, которые не подведут

Как механик объяснил свои рекомендации:
- Toyota Corolla - недорогая в обслуживании благодаря простой конструкции и большому количеству запчастей
- Honda Civic - долговечный, простой и бюджетный в обслуживании и экономичный вариант
На рынке подержанных автомобилей множество предложений, но найти действительно надежное и бюджетное авто - задача не из простых. Эксперты советуют не бросаться на редкие модели, которые могут стать настоящей головной болью в случае поломки, пишет Главред со ссылкой на Express.
Скотти Килмер - механик с многолетним опытом - поделился своим списком лучших машин с пробегом - это Toyota Corolla и Honda Civic.
Среди рекомендованных - Toyota Corolla. Она зарекомендовала себя как одна из самых надежных и недорогих в обслуживании. Corolla проста в конструкции, поэтому чинить ее несложно, а массовость этой модели гарантирует доступность деталей по умеренной цене.
"Будучи простым и менее сложным автомобилем (по сравнению с роскошными моделями - РЭД), он дешевле в ремонте, а поскольку их продали миллионы, существует большой рынок запчастей по низким ценам", - пояснил эксперт.
Еще одна модель, которую специалист советует рассматривать при покупке - Honda Civic. Автомобиль славится долговечностью, простотой обслуживания и экономичностью - отличный выбор для тех, кто не хочет иметь дело с частыми поломками.
А вот другой автомобильный обозреватель рассказал, какие два авто лучше не покупать.
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