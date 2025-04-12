Без визита в сервисный центр: в Украине меняют правила экзаменов на вождение

По словам Федорова, уже удалось запустить часть услуг.

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Экзамены на водительские права будут сдавать по-новому / коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем рассказал Федоров:

Анонсировал возможность сдавать теоретическую часть экзамена онлайн

Будет использоваться ИИ для отслеживания поведения кандидата

Теперь экзамены на водительские права будут сдаваться совершенно по-новому. Вице-премьер Михаил Федоров анонсировал кардинально новый подход, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телемарафона.

Федоров отметил, что пока что происходит цифровизация центров, которые предоставляют услуги водителям.

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"Мы хотим запустить, с министром (главой МВД Игорем Клименко, - ред) согласовали, достаточно революционную вещь, сперва будет пилотирование, бета-тест такой", - рассказал он.

Вице-премьер утверждает, что будет возможность:

сдавать онлайн экзамены на права

тесты

теоретическую часть

"Там используется ИИ, который трекает модель поведения, очень интересно. Также все возможности получить права, отправить по почте, мы хотим убрать коммуникацию людей с центрами ГСЦ МВД", - добавил министр.

Также ранее рассказывалось, что для получения водительского удостоверения теперь водителей будут проверять по-новому.

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Кто такой Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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