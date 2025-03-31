54 000 гривен за чихание: водителей предупредили о странных, но "круглых" штрафах

Сезонная аллергия становится серьезной проблемой для водителей.

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Почему водителей наказывают за реакцию организма / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Где и почему водителей наказывают за аллергию

Каким штрафом карается насморк и чихание за рулем

С приходом тепла, когда бушует весна и природа расцветает, водители могут столкнуться с аллергическими реакциями или общим ухудшением самочувствия, что может повлиять на безопасность на дорогах. В некоторых странах пренебрежение собственным здоровьем за рулем может привести к значительным штрафам, сообщает Главред со ссылкой на SUV News.

Согласно информации, в Великобритании водители, страдающие от аллергии на пыльцу или даже обычной простуды, рискуют получить серьезный штраф.

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Если полицейский заметит, что водитель во время управления автомобилем чихает или чешется, это может считаться отвлечением от дороги. В таком случае предусмотрен штраф в размере до 1000 фунтов стерлингов, что примерно равно 54 000 гривен.

Чтобы минимизировать дискомфорт от пыльцы во время весеннего периода, британские эксперты рекомендуют водителям пользоваться кондиционерами с эффективной фильтрацией воздуха, регулярно чистить и заменять салонный фильтр, а также носить солнцезащитные очки, если яркое солнце вызывает раздражение глаз.

Недавно полицейским запретили штрафовать водителей за превышение скорости, но есть нюанс.

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