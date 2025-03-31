Зеркало заднего вида имеет скрытую кнопку: о ней знают только 5% водителей

Ключевое:
- Какая функция авто может спасти вас от аварии
- Как избежать ослепления фар ночью
На зеркале заднего вида в автомобиле есть скрытая кнопка, о которой знает не каждый водитель. Она имеет полезную функцию, которая делает управление более комфортным, особенно в ночное время. Как сообщает издание Express.co.uk, эта особенность автомобильных зеркал привлекла внимание пользователей TikTok, сообщает Главред.
Оказалось, что лишь около 5% водителей знакомы с ее возможностями. Главная функция этой кнопки - уменьшение яркости света от фар автомобилей, едущих сзади.
Часто яркие фонари могут ослеплять водителя, особенно в темное время суток. Чтобы избежать этого, достаточно нажать небольшой рычажок, расположенный под зеркалом заднего вида. Он активирует антибликовый режим, что делает поездку значительно безопаснее.
Зеркала с автоматическим затемнением обеспечивают комфортное вождение ночью и помогают избежать опасных ситуаций на дороге.
В то же время автомеханик объяснил, почему лучше не парковать авто в гараже.
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