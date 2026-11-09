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Быстрые закуски на Новый год: три праздничных идеи, которые готовятся за 15 минут

Марина Иваненко
9 ноября 2026, 19:37
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Быстрые закуски на Новый год можно приготовить всего за 10–15 минут. Три простых рецепта из творога, салями, ветчины и лаваша украсят праздничный стол.
Быстрые закуски на Новый год
Быстрые закуски на Новый год / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Три простых рецепта праздничных закусок
  • Как красиво оформить сырные шарики
  • Чем удивить гостей без длительной подготовки

В преддверии зимних праздников хозяева начинают продумывать меню и искать интересные блюда для праздничного стола. Хочется удивить гостей оригинальными угощениями, но не всегда есть время на сложные рецепты. Одним из популярных решений стали тематические доски с закусками (Appetizer Boards). Благодаря необычной подаче даже обычные продукты можно превратить в яркие праздничные угощения. Главред расскажет об этом подробнее.

Подборкой быстрых идей для рождественского стола поделилась лайфстайл-блогерша Инна Мыслицкая на своей странице в Instagram. В коротком видео она показала, как из нескольких доступных ингредиентов приготовить эффектные закуски, не тратя много времени.

видео дня

В праздничный набор вошли три варианта угощений, на приготовление которых уйдет примерно 10–15 минут.

1. Пикантные сырные шарики в салями

Привычное сочетание сыра и чеснока можно подать по-новому, придав закуске аккуратную форму небольших шариков.

Ингредиенты: твёрдый сыр, чеснок, густой греческий йогурт, тонко нарезанные ломтики салями.

Приготовление: Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке, добавьте измельчённый чеснок и греческий йогурт. Перемешайте до получения однородной пластичной массы. Сформируйте небольшие шарики, а затем оберните каждый тонкими ломтиками салями или обваляйте в мелко нарезанной колбасе.

2. Заснеженные сырные ёлки

Эта закуска привлекает внимание праздничным оформлением и может особенно понравиться детям. Зеленое украшение напоминает еловую хвою, а орехи придают угощению приятный хруст.

Ингредиенты: порционные треугольники плавленого сыра, измельчённые грецкие орехи, свежий мелко нарезанный укроп, солёная соломка.

Приготовление: Смешайте измельченные грецкие орехи с укропом. Обваляйте в полученной смеси треугольники плавленого сыра, чтобы они покрылись зелеными и ореховыми кусочками. Для завершения оформления вставьте в основание каждого треугольника соленую соломку - она будет имитировать ствол елки.

Видео-рецепт можно посмотреть здесь:

3. Рулетики с ветчиной и помидорами черри

Для тех, кто предпочитает более лёгкие и сочные закуски, подойдут рулетики из лаваша. Сливочный сыр придаёт им нежность, ветчина - сытность, а помидоры - свежесть.

Ингредиенты: тонкий армянский лаваш, мягкий сливочный сыр, ветчина, помидоры черри.

Приготовление: Равномерно смажьте лист лаваша сливочным сыром. Выложите тонкие ломтики ветчины и мелко нарезанные помидоры черри. Плотно сверните лаваш в рулет, а затем нарежьте его небольшими порционными кусочками.

Благодаря сочетанию красного, зеленого и белого цветов такая закусочная доска выглядит по-праздничному. Все три варианта не требуют термической обработки и сложных кулинарных навыков, поэтому их можно быстро приготовить и красиво подать к рождественскому столу.

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Об авторе: Инна Мыслицкая

Инна Мыслицкая - автор Instagram-страницы @inna.myslytska. В своём профиле она публикует посты и видео с практичными идеями для повседневной жизни. В частности, в одной из публикаций она представила три варианта быстрых праздничных закусок: сырные шарики с салями, закуски в форме елочек и рулетики из лаваша с ветчиной и помидорами черри.

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