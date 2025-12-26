Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Что такое "празник" в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответ

Руслана Заклинская
26 декабря 2025, 14:58
503
Слово "празник", которое многие считают русским, на самом деле имеет древнее украинское происхождение.
Что такое 'празник' в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответ
Что означает слово "празник" / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Является ли слово "празник" суржиком или россиянизмом
  • В каких славянских языках сохранилось слово "празник"
  • Какие производные слова существуют от "празник" в украинском языке

Слово "празник", которое часто ошибочно называют суржиком или россиянизмом, на самом деле имеет древнее украинское происхождение. Об этом рассказала украинская актриса дубляжа, радио- и телеведущая и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в видео в TikTok.

По словам специалиста, "празник" - это древнее украинское слово, которое имеет глубокие исторические корни и никоим образом не является языковой ошибкой. Оно происходит от древнерусского слова, означавшего "пустой", "свободный от работы день".

видео дня

"Если вспомнить, то русский простой язык всегда был украинским", - отметила Хмельницкая.

Интересно, что слово "празник" сохранилось и во многих родственных языках, в частности в белорусском, польском, словацком, сербском, хорватском, македонском и болгарском. Это еще раз подтверждает его древнее происхождение и органическое присутствие в славянских языках.

Значение слова также легко проследить в украинской культуре. В старинных колядках можно услышать строки вроде: "А что первый праздник - то Рождество Христово", где слово используется в значении большого праздничного дня.

Кроме этого, в украинском языке сохранились и производные от слова "празник":

  • празний - человек, который не слишком любит работать или склонен к лени;
  • празникувати - праздновать, отдыхать, ничего не делать.

Таким образом, слово "празник" - не суржик и не россиянизм, а часть древнего украинского языкового наследия, которое дошло до наших дней через фольклор, традиции и живую речь.

Или украинское слово "празник" - видео с объяснением:

Украинский язык - материалы по теме

Как сообщал Главред, слово "подкаблучник" пришло в украинский язык из русского, однако полного соответствия оно не имеет. Филолог Лариса Чемерис утверждает, что вместо него уместно употреблять слова "пиднижок" или "попихач".

Также филолог Лариса Чемерис назвала правильный украинский аналог к русскому слову "ухаживать". Это слово полностью передает значение симпатии, любви и проявления внимания.

Ранее рассказывалось, почему россияне не понимают украинский язык. Эту правду замалчивали десятилетиями.

Читайте также:

О персоне: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая - украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичных выступлений. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучки - ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценическому произношению, управлению голосом и коммуникации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык русский язык культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по главной трассе Харькова: горят автомобили, там находились люди

РФ ударила по главной трассе Харькова: горят автомобили, там находились люди

16:24Украина
Война - не единственная тема: Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом

Война - не единственная тема: Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом

16:12Мир
Операция "Мидас": Миндич впервые прокомментировал дело НАБУ и вспомнил о Зеленском

Операция "Мидас": Миндич впервые прокомментировал дело НАБУ и вспомнил о Зеленском

15:14Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницу

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницу

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

Последние новости

16:24

РФ ударила по главной трассе Харькова: горят автомобили, там находились люди

16:20

Выглядеть стильно и экономить: как одеваться в стиле Frugal ChicВидео

16:12

Война - не единственная тема: Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом

15:55

Три знака зодиака вскоре радикально изменят жизнь: счастье не за горами

15:50

В Украине неожиданно подешевели популярные продукты для новогоднего стола

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокарыАвто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары
15:14

Операция "Мидас": Миндич впервые прокомментировал дело НАБУ и вспомнил о Зеленском

15:10

Просто перестанет заводиться: каким бензином нельзя заправлять авто зимой

15:00

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака

14:58

Что такое "празник" в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответВидео

Реклама
14:57

В каких продуктах содержится много белка: диетологи назвали топ-9Видео

14:45

Россия готовит новый массированный удар по Украине: в Укрэнерго назвали сроки

14:12

"Это политика": Тарабарова раскрыла, почему Украину "засудили" на "Детском Евровидении"Видео

13:53

Почему 27 декабря нельзя выбрасывать хлебные крошки: какой церковный праздник

13:45

Температура упадет еще больше: когда Украину накроет снежная метель с морозами

13:26

Приметы на Новый год 2026: как приручить Огненную Лошадь и что нельзя делать

13:24

Будут ли украинцы со светом в новогоднюю ночь: в ВР озвучили неожиданный прогноз

13:07

Забрала онкология: звезда сериалов "Друзья" и "Доктор Хаус" умер в США

12:54

Украинцев ждут новые налоги на электромобили: что изменится уже с 1 января

12:39

Россияне ударили ракетой по Умани, среди пострадавших дети - первые подробностиФото

12:18

"Вряд ли стану невестой": Мария Бурмака высказалась о своем избраннике

Реклама
12:00

Кремль готовит ловушку Трампу: какую цель на самом деле преследует Путин

11:53

Когда опаснее всего садиться за руль - назван точный день и время

11:51

Прорыв границы на Сумщине: в ГПСУ сказали, могут ли россияне пойти вглубь области

11:50

Четыре страны готовы ввести свои войска в Украину: в ОП назвали условие

11:36

"Аннушку": Оля Цибульская заговорила о своей второй беременности

11:29

Сарделька в чешуе: Захарову высмеяли за располневшую фигуру

11:20

Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

11:18

Арнольд Шварценеггер воссоединился с бывшей женой после скандального развода

11:13

"Много раненых": Денисенко попала под обстрел РФ на Рождество

11:08

"Должны взвесить последствия": в РФ перешли к угрозам Польше, что произошло

10:59

Как на украинском языке сказать "подкаблучник": названы четыре меткие фразыВидео

10:57

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

10:32

До -13 градусов, снег и штормовой ветер: Украину накрыла непогодаФото

10:29

У путинистки Валерии умер ребенок - что случилось

10:28

Крах произошел за 100 лет до нашествия монголов - кто на самом деле развалил РусьВидео

10:24

"Копия отца": сын Тины Кароль сделал неожиданный сюрприз маме на РождествоВидео

10:08

Скоро начнется пик подорожания: цены на один продукт достигли новой отметки

10:02

Командование РФ идет на радикальные шаги, чтобы штурмовать ключевой участок фронта

09:42

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

09:28

Луи, обожающий шоколад, затмил всех во время прогулки: новая выходка принцаВидео

Реклама
09:26

Почему мы видим "мушки" перед глазами

09:18

Россияне готовятся к штурму: военный предупредил об угрозе в одной области

09:14

Гороскоп на завтра 27 декабря: Ракам - неприятности, Водолеям - гость

09:10

"Без Украины": Путин рассказал о планах США и РФ по Запорожской АЭС

08:56

Гороскоп Таро на завтра 27 декабря: Львам - последовательность, Девам - новый этап

08:56

"Многое может решиться до нового года": когда Зеленский поедет на встречу с Трампом

08:25

Взрывы и яркие вспышки в небе: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ РоссииВидео

07:59

Чего хочет Путин от Украины: росСМИ раскрыли детали переговоров с США

06:57

Оккупанты охотятся на мирных: FPV-дрон ударил по эвакуационной миссии в Константиновке

06:10

Как Путин попал в ловушку после публикации стенограмм разговоров с Бушеммнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять