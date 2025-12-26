Что такое 'празник' в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответ

Слово "празник", которое многие считают русским, на самом деле имеет древнее украинское происхождение.

Что означает слово "празник" / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Является ли слово "празник" суржиком или россиянизмом

В каких славянских языках сохранилось слово "празник"

Какие производные слова существуют от "празник" в украинском языке

Слово "празник", которое часто ошибочно называют суржиком или россиянизмом, на самом деле имеет древнее украинское происхождение. Об этом рассказала украинская актриса дубляжа, радио- и телеведущая и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в видео в TikTok.

По словам специалиста, "празник" - это древнее украинское слово, которое имеет глубокие исторические корни и никоим образом не является языковой ошибкой. Оно происходит от древнерусского слова, означавшего "пустой", "свободный от работы день".

"Если вспомнить, то русский простой язык всегда был украинским", - отметила Хмельницкая.

Интересно, что слово "празник" сохранилось и во многих родственных языках, в частности в белорусском, польском, словацком, сербском, хорватском, македонском и болгарском. Это еще раз подтверждает его древнее происхождение и органическое присутствие в славянских языках.

Значение слова также легко проследить в украинской культуре. В старинных колядках можно услышать строки вроде: "А что первый праздник - то Рождество Христово", где слово используется в значении большого праздничного дня.

Кроме этого, в украинском языке сохранились и производные от слова "празник":

празний - человек, который не слишком любит работать или склонен к лени;

празникувати - праздновать, отдыхать, ничего не делать.

Таким образом, слово "празник" - не суржик и не россиянизм, а часть древнего украинского языкового наследия, которое дошло до наших дней через фольклор, традиции и живую речь.

О персоне: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая - украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичных выступлений. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучки - ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценическому произношению, управлению голосом и коммуникации.

