Как на украинском языке сказать 'подкаблучник': названы четыре меткие фразы

Хотя в украинском языке абсолютного соответствия этому слову нет, есть другие интересные фразы.

Варианты слова "подкаблучник" / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Откуда пришло слово "подкаблучник"

Как его можно перевести на украинский язык

Пожалуй, каждый украинец хоть раз в жизни слышал слово "подкаблучник", которое пришло к нам из русского языка. Хотя этот пренебрежительный термин используется редко, но иногда возникает потребность перевести его на украинский язык.

Главред решил разобраться, как сказать на украинском "подкаблучник".

Как перевести слово "подкаблучник"

Филолог Лариса Чемерис в своем видео рассказала, что в украинском языке абсолютного соответствия к слову "подкаблучник" не появилось.

Поэтому для перевода можно использовать слова, обозначающие человека, который занимает не слишком высокую должность, не пользуется большим уважением и которого посылают выполнять всевозможные мелкие поручения - "підніжок" или "попихач".

Она добавила, что также можно воспользоваться фразами:

"бути у дружини за підніжка";

"бути під закаблуком";

"жити за чиїмсь задумом";

"бути під п’ятою".

Как правильно сказать "подкаблучник" на украинском - видео:

О персоне: Лариса Чемерис Лариса Чемерис - филолог, основательница онлайн-школы "Моя Мова". Активно ведет блог об украинском языке. В своих видео делится полезной информацией и отвечает на различные вопросы.

