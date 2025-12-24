Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Почему советские магазины напоминали поле битвы: что было настоящим трофеем в СССР 80-х

Марина Иваненко
24 декабря 2025, 22:12
77
Почему в Советском Союзе не "покупали", а "доставали" еду, какие продукты считались роскошью и как дефицит разрушил миф о "золотом веке" СССР.
Продукты, которые в СССР были в дефиците
Продукты, которые в СССР были в дефиците / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие продукты в СССР были символами социального статуса
  • Что было трудно приобрести во времена СССР

Для поколения 80-х годов дефицит стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Пока советская пропаганда отчитывалась о перевыполнении планов, реальный ассортимент магазинов ограничивался такими экзотическими товарами, как морская капуста и березовый сок. Трудно было представить, что жить в условиях хронического дефицита станет нормой для огромной части населения. Какие продукты стали настоящими "трофеями" советской эпохи, почему за обычную колбасу приходилось буквально драться, и как еда стала ключевым инструментом социальной иерархии - расскажет Главред.

Кризис плановой экономики и провал продовольственной программы

1980-е годы стали апогеем кризиса советской экономики. Продовольственная программа 1982 года, которая имела целью улучшить ситуацию с продуктами в стране, потерпела полный провал. Основным символом эпохи стал не вкусный пломбир, а хронический дефицит на полках магазинов.

видео дня

Продукты, которые были труднодоступными для большинства граждан, приобрели статус настоящих редкостей. Один из таких продуктов - вареная колбаса, в частности "Докторская" и "Молочная", которые стали предметом желания для многих. В крупных городах, таких как Москва и Ленинград, колбаса еще иногда появлялась на прилавках, что порождало феномен "колбасных электричек": люди из отдаленных областей и республик ехали за сотни километров, чтобы выстоять в очереди 5-6 часов за двумя палками колбасы.

Продукты, которые становились символами социального статуса

Как рассказывают на канале "Иронический историк", в это время было несколько товаров, которые можно было купить только через "связи" - так называемый блат. Они становились признаком "высшего света" или невероятной удачи, и часто их трудно было найти даже при условии большого количества денег.

  • Мясо и мясные деликатесы: Телятина и свинина без костей, так называемые "вырезки", никогда не попадали на прилавки магазинов. Их продавали или "с черного входа", или по спискам, которые распределялись среди привилегированных лиц. Та же участь постигла копченую колбасу: сервелат стал своеобразной валютой, которой часто платила медицина или образование.
  • Растворимый кофе и индийский чай "со слоном": Представить кофе или качественный чай в обычном магазине было практически невозможно. Это были элитарные товары, которые приносили как дорогие подарки или могли быть получены только через знакомства.
  • Экзотические фрукты: Бананы чаще всего покупали зелеными и "доваривали" в темных местах, а ананасы большинство граждан видели только на картинках или в праздничных телевизионных программах. Цитрусовые фрукты появлялись в магазинах только во время новогодних праздников.
  • Сгущенное молоко и шпроты: Эти продукты стали составными частями праздничных "продуктовых наборов", которые выдавались на предприятиях. Найти банку сгущенного молока на полках магазинов было почти невозможно.

Очереди как место социализации и борьбы за "трофеи"

В 1980-е годы слово "купить" в СССР было заменено на "достать". Это означало наличие связей с продавцами, директорами баз или другими людьми, которые имели доступ к дефицитным товарам. Те, кто имел такие связи, автоматически становились уважаемыми членами общества.

Очереди в магазинах также стали важной частью повседневной жизни. Люди занимали место в очереди с самого утра, записывая свой порядковый номер на ладони шариковой ручкой. Ожидание обычно длилось часами, и часто товар просто заканчивался до того, как человек попадал к прилавку.

Очереди стали не только местом борьбы за продукты, но и социализации и даже конфликтов между людьми. В таких ситуациях каждый имел шанс попасть в список "счастливчиков", кому удастся "достать" желаемое.

Видео о том, какую еду в СССР было нереально купить, можно посмотреть здесь:

Магазины "Березка" и привилегии партийной номенклатуры

Особой категорией в советских магазинах были специализированные магазины для партийных и государственных элит - "Березка". Это были магазины для партийной номенклатуры, где можно было найти все: от икры до импортного алкоголя, которых не было в обычных магазинах. Это создавало огромную пропасть между декларируемым "равенством" и реальным доступом к ресурсам.

Причины дефицита и влияние на жизнь граждан

Основной причиной дефицита было не отсутствие ресурсов, а неэффективность плановой экономики. Цены на основные продукты искусственно удерживались на низком уровне, что порождало чрезмерный спрос при низком качестве производства и огромных потерях при транспортировке.

Миф о "золотом веке СССР" распадается на фоне ежедневной борьбы за выживание, где еда стала не удовольствием, а трофеем. В условиях дефицита даже банка майонеза могла сделать человека счастливым на несколько дней. И сегодня, когда на полках магазинов доступен широкий ассортимент товаров, это то, о чем советский человек 80-х даже не мог мечтать, стоя в очереди за колбасой или синей курицей.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Иронический историк"

Канал "Иронический историк" - это популярный украинский YouTube-проект, созданный историком Иваном Мищуком, специализирующийся на критическом освещении истории Украины и разрушении распространенных мифов. Проект ставит целью популяризацию исторических знаний и, что самое важное, побуждает зрителей к самостоятельному изучению и поиску фактов. Автор использует легкий, доступный и ироничный стиль, чтобы сделать сложные исторические дискуссии интересными для широкой аудитории. Канал является важной площадкой для обсуждения вопросов украинской идентичности, традиций и наследия, противопоставляя себя устаревшим или пропагандистским нарративам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Советский Союз цены на продукты культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ближе, чем когда-либо": в США назвали новые сроки окончания войны

"Ближе, чем когда-либо": в США назвали новые сроки окончания войны

23:18Украина
Германия поможет Украине вернуть свет: в Минэнерго рассказал подробности

Германия поможет Украине вернуть свет: в Минэнерго рассказал подробности

22:29Украина
В США рассекретили разговоры Путина с Бушем об Украине: что в стенограмме

В США рассекретили разговоры Путина с Бушем об Украине: что в стенограмме

20:44Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансах

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансах

Китайский гороскоп на завтра 25 декабря: Собакам - потери, Козлам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 25 декабря: Собакам - потери, Козлам - стресс

Последние новости

23:46

Папины гены: как сейчас выглядит единственная биологическая дочь Тома Круза

23:31

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

23:18

"Ближе, чем когда-либо": в США назвали новые сроки окончания войны

23:10

Хватит пяти минут: знаки зодиака, которые влюбляются с первого взгляда

22:37

София Ротару по-особенному поздравила с Рождеством

Китай готовится забрать часть России, и его аппетиты касаются не только Дальнего Востока – ЯгунКитай готовится забрать часть России, и его аппетиты касаются не только Дальнего Востока – Ягун
22:29

Германия поможет Украине вернуть свет: в Минэнерго рассказал подробности

22:21

Любовь всей жизни: какие животные выбирают спутника только один раз

22:12

Почему советские магазины напоминали поле битвы: что было настоящим трофеем в СССР 80-х

21:53

Три знака зодиака обретут "мегасилу" и прекратят метаться по жизни - кто они

Реклама
21:37

От трипольцев до сегодняшнего дня: 10 фактов о Рождестве, которые доказывают уникальность украинцев

21:29

Галкин на украинском языке обратился к украинцам - что он сказал

21:24

Кого ждет трансформация, свобода и новые горизонты: гороскоп на 2026 год

21:07

Всего 1,5 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рухнули

20:59

Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

20:44

В США рассекретили разговоры Путина с Бушем об Украине: что в стенограмме

20:43

Зеленский впервые допустил вывод ВСУ из Донбасса, но при условии – WP

20:27

Гороскоп для Львов на 2026-й: год великих перемен и взлётаВидео

20:12

"Работать не будут": Коваленко объяснил, что не так с гарантиями безопасности для Украины

19:48

"Несмотря на все беды": Зеленский назвал единое желание украинцев на РождествоВидео

19:42

Резко влупит 13-градусный мороз: погода на Рождество будет удивлять холодиной

Реклама
19:31

Как будут отключать свет 25 декабря: когда не будет электроэнергии

19:27

"Хочется меньше": Сопонару высказалась о различиях с мужем-британцем и пожелании для себя

19:10

20 пунктов Зеленского: быстрый мир или продолжение переговоров?мнение

18:52

РФ будет добиваться внесения изменений в проект мирного плана – Bloomberg

18:40

Наполнят любовью и праздничным настроением: лучшие новогодние романтические фильмы

17:52

РФ использует китайские спутники для ударов по энергетике Украины - Зеленский

17:23

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году

17:02

Мизинец на ноге значительно важнее, чем вы думаете: какую функцию он скрывает

16:57

Украинские специалисты оздадут аналог системы HIMARS – СМИ

16:55

В одном городе Украины произошла настоящая экологическая катастрофа - что известноФотоВидео

16:15

"Замечательный автомобиль": механик назвал самый надежный кроссовер на рынке

16:07

25 декабря - Рождество Христово: что можно и нельзя делать в этот день

16:04

"С такой генетикой": Мозговая похвасталась повзрослевшей дочерью от Аксельрода

15:17

Хитрость при жарке рыбы: как достичь идеально-хрустящей корочки и нежной середины

15:10

В Украину придут настоящие морозы: в каких областях будет самый большой "минус"

15:05

В Москве взорвали полицейских, которые пытали украинских пленных - СМИ

15:04

Бывший муж Лорак вывез их общую дочь в Турцию

14:31

Взрывы и масштабный пожар: Генштаб отчитался о поражении важных объектов РФ

14:29

Гороскоп на завтра 25 декабря: Овнам - незабываемый день, Весам - успех

14:12

Ситуация критическая: появились обновленные графики отключения 24 декабря

Реклама
14:07

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

13:45

Ігорович, Ігоревич или Ігорьович: как сказать на украинском без ошибки

13:10

Россия ударила по ТЭЦ под Харьковом: есть погибший и много раненых, подробности

13:05

"Даже голос и взгляд другие": близкий человек обратился к Андрею Фединчику

12:46

Если Китай отвернется: известно, когда в РФ могут начаться проблемы с ракетами

12:42

Сливать или оставлять бензин в газонокосилке на зиму: окончательный ответ специалистов

12:40

Россия выпустила 100 дронов по объектам "Укрнафты": есть критические разрушения

12:21

Умер популярный украинский ведущий Петр Остапишин

12:06

Что разрушает солнечные панели: срок службы снижается в разы

11:59

Зеленский раскрыл позицию США по санкциям против России после войны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять