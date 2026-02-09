Пригреет до +5 градусов: когда в Ровенскую область придет резкое потепление

После морозной ночи 10 февраля на Ровенщину начнет распространяться теплый атлантический воздух.

Погода в Ровно и области 10-13 февраля

В Ровенской области в течение 10-13 февраля прогнозируется изменение погодных условий. Если 10 февраля в области еще будут царить сильные морозы, то уже с 11-го температура постепенно будет повышаться.

Атлантический теплый воздух принесет оттепель и осадки. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Погода 10 февраля

Во вторник, 10 февраля, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром возможен слабый туман и изморозь. На дорогах образуется гололедица, что затруднит движение транспорта. Ветер будет южный, скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -14 до -19 градусов, днем - от -3 до -8 градусов. Атмосферное давление будет постепенно падать.

Погода 11 февраля

В среду, 11 февраля, синоптики прогнозируют сухую погоду без существенных осадков. На дорогах сохранится гололедица. Ветер изменит направление на юго-западное, его скорость будет оставаться в пределах 7-12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от -5 до -10 градусов, днем будет держаться в пределах -3...+2 градуса. Атмосферное давление продолжит снижаться.

Погода 12 февраля

В четверг, 12 февраля, ожидается небольшой мокрый снег с дождем. Ночью возможна слабая гололед и налипание мокрого снега, что будет создавать дополнительную опасность на дорогах. Ветер будет южный, скоростью 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит от 0 до -5 градусов, днем поднимется до 0...+5 градусов. Атмосферное давление будет продолжать падать.

Погода 13 февраля

В пятницу, 13 февраля, ночью существенных осадков не прогнозируется, однако днем возможен небольшой мокрый снег с дождем. Температура ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов, днем составит 0...+5 градусов. Атмосферное давление начнет расти, что будет свидетельствовать о стабилизации погодных условий.

Напомним, погода в Украине в начале недели будет холодной. В то же время, как прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, ближе к выходным ожидается потепление.

Как сообщал Главред, в Полтаве и области ожидаются значительные колебания температурного режима. После повышения температуры на выходных до 0 градусов, с понедельника синоптики прогнозируют возвращение морозов.

Также известно, что с начала недели в Тернопольскую область вернутся непродолжительные морозы. В то же время на выходных сохранится неустойчивая погода с небольшими осадками.

