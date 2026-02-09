Пригреет до +5 градусов: когда в Ровенскую область придет резкое потепление

Вы узнаете:
- Какая погода будет в Ровно с 10 по 13 февраля
- В какие дни прогнозируется повышение температуры в Ровенской области
- Когда температура поднимется до +5 градусов
В Ровенской области в течение 10-13 февраля прогнозируется изменение погодных условий. Если 10 февраля в области еще будут царить сильные морозы, то уже с 11-го температура постепенно будет повышаться.
Атлантический теплый воздух принесет оттепель и осадки. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
Погода 10 февраля
Во вторник, 10 февраля, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром возможен слабый туман и изморозь. На дорогах образуется гололедица, что затруднит движение транспорта. Ветер будет южный, скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -14 до -19 градусов, днем - от -3 до -8 градусов. Атмосферное давление будет постепенно падать.
Погода 11 февраля
В среду, 11 февраля, синоптики прогнозируют сухую погоду без существенных осадков. На дорогах сохранится гололедица. Ветер изменит направление на юго-западное, его скорость будет оставаться в пределах 7-12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от -5 до -10 градусов, днем будет держаться в пределах -3...+2 градуса. Атмосферное давление продолжит снижаться.
Погода 12 февраля
В четверг, 12 февраля, ожидается небольшой мокрый снег с дождем. Ночью возможна слабая гололед и налипание мокрого снега, что будет создавать дополнительную опасность на дорогах. Ветер будет южный, скоростью 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит от 0 до -5 градусов, днем поднимется до 0...+5 градусов. Атмосферное давление будет продолжать падать.
Погода 13 февраля
В пятницу, 13 февраля, ночью существенных осадков не прогнозируется, однако днем возможен небольшой мокрый снег с дождем. Температура ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов, днем составит 0...+5 градусов. Атмосферное давление начнет расти, что будет свидетельствовать о стабилизации погодных условий.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, погода в Украине в начале недели будет холодной. В то же время, как прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, ближе к выходным ожидается потепление.
Как сообщал Главред, в Полтаве и области ожидаются значительные колебания температурного режима. После повышения температуры на выходных до 0 градусов, с понедельника синоптики прогнозируют возвращение морозов.
Также известно, что с начала недели в Тернопольскую область вернутся непродолжительные морозы. В то же время на выходных сохранится неустойчивая погода с небольшими осадками.
Читайте также:
- Аномальные морозы возвращаются - в каких регионах снова ударит -22°C и когда
- Украину накрывает морозное похолодание: ночью будет очень холодно
- Будет -25 и засыпает все снегом: названа дата резкого похолодания
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред