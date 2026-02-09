Когда Масленица 2026 в Украине: что можно и нельзя есть в эту неделю

Масленичная неделя всегда предшествует Великому посту и считается последним периодом, когда разрешено употреблять молочные продукты, масло и яйца.

Когда Масленица 2026 в Украине

Что можно и нельзя делать в эти дни

Масленица 2026 в Украине — один из самых ярких и вкусных народных праздников, который символизирует прощание с зимой и подготовку к Великому посту.

Традиции Масленицы тесно связаны с блинами, семейными застольями и особыми народными приметами, которые украинцы соблюдают из поколения в поколение.

Когда Масленица 2026 в Украине

В 2026 году Масленица в Украине начнется 16 февраля и продлится до 22 февраля включительно. Масленичная неделя всегда предшествует Великому посту и считается последним периодом, когда разрешено употреблять молочные продукты, масло и яйца.

Что означают блины на Масленицу

Блины на Масленицу имеют глубокий символический смысл. С древних времен они олицетворяли солнце — тепло, свет и обновление жизни. Круглая форма и золотистый цвет блинов ассоциировались с приходом весны и победой света над зимней стужей.

Считалось, что чем больше блинов испекут в доме, тем богаче и счастливее будет год. Именно поэтому хозяйки старались готовить их ежедневно на протяжении всей масленичной недели.

Какие блины пекут на первый день Масленицы

Первый день Масленицы, который в народе называют "Встреча", имеет особое значение. В этот день пекут простые тонкие блины без сложных начинок — на молоке или воде. Считалось, что первый день задает тон всей неделе, поэтому блины должны быть аккуратными и вкусными.

Часто первый блин делали самым простым — без сахара и начинки, как дань традиции и уважения к предкам.

Кто должен съесть первый блин на Масленицу

Согласно народным обычаям, первый блин не ели сами. Его отдавали:

нуждающимся,

соседям,

или оставляли "за упокой" — в память об умерших родственниках.

Считалось, что такой жест приносит дому благополучие и защищает семью от бед в течение года.

Что нельзя делать в первый день Масленицы

С Масленицей связано немало запретов, особенно в первый день праздника. Наши предки верили, что нарушение традиций может навлечь неудачи.

В первый день Масленицы нельзя:

ссориться и конфликтовать;

отказывать в угощении блинами;

заниматься тяжелым физическим трудом;

унывать и жаловаться на жизнь.

Наоборот, приветствовались гостеприимство, добрые слова и радостное настроение.

