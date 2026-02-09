Когда Масленица 2026 в Украине: что можно и нельзя есть в эту неделю

Вы узнаете:
- Когда Масленица 2026 в Украине
- Что можно и нельзя делать в эти дни
Масленица 2026 в Украине — один из самых ярких и вкусных народных праздников, который символизирует прощание с зимой и подготовку к Великому посту.
Традиции Масленицы тесно связаны с блинами, семейными застольями и особыми народными приметами, которые украинцы соблюдают из поколения в поколение.
Когда Масленица 2026 в Украине
В 2026 году Масленица в Украине начнется 16 февраля и продлится до 22 февраля включительно. Масленичная неделя всегда предшествует Великому посту и считается последним периодом, когда разрешено употреблять молочные продукты, масло и яйца.
Что означают блины на Масленицу
Блины на Масленицу имеют глубокий символический смысл. С древних времен они олицетворяли солнце — тепло, свет и обновление жизни. Круглая форма и золотистый цвет блинов ассоциировались с приходом весны и победой света над зимней стужей.
Считалось, что чем больше блинов испекут в доме, тем богаче и счастливее будет год. Именно поэтому хозяйки старались готовить их ежедневно на протяжении всей масленичной недели.
Какие блины пекут на первый день Масленицы
Первый день Масленицы, который в народе называют "Встреча", имеет особое значение. В этот день пекут простые тонкие блины без сложных начинок — на молоке или воде. Считалось, что первый день задает тон всей неделе, поэтому блины должны быть аккуратными и вкусными.
Часто первый блин делали самым простым — без сахара и начинки, как дань традиции и уважения к предкам.
Кто должен съесть первый блин на Масленицу
Согласно народным обычаям, первый блин не ели сами. Его отдавали:
- нуждающимся,
- соседям,
- или оставляли "за упокой" — в память об умерших родственниках.
Считалось, что такой жест приносит дому благополучие и защищает семью от бед в течение года.
Что нельзя делать в первый день Масленицы
С Масленицей связано немало запретов, особенно в первый день праздника. Наши предки верили, что нарушение традиций может навлечь неудачи.
В первый день Масленицы нельзя:
- ссориться и конфликтовать;
- отказывать в угощении блинами;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- унывать и жаловаться на жизнь.
Наоборот, приветствовались гостеприимство, добрые слова и радостное настроение.
