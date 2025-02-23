Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Можно ли на Масленицу убираться дома: что запрещено делать целую неделю

Юлия Закрепа
23 февраля 2025, 16:00
128
Можно ли на Масленицу делать дела по дому и что не стоит делать в этот день - Главред собрал интересные факты.
Можно ли на Масленицу убираться дома: что запрещено делать целую неделю
Можно ли мыть пол в Масленицу / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Сколько продлится празднование Масленицы в 2025 году
  • Что нельзя делать в первый день Масленицы

Можно ли мыть пол в Масленицу и как правильно проводить дни перед таким важным праздником. Главред собрал важные и интересные факты о традициях Масленицы, которые дошли до наших времен от предков - что не стоит делать в период с 24 февраля по 2 марта.

Можно ли убираться в последний день Масленицы

Считается, что праздник Масленица привязан к празднованию Пасхи и Великого поста, поэтому датат празднования меняется каждый год. В разных областях Украины этот праздник называют Масленица, Колодий, Запуски, Пущение, Заговенье и Сырная неделя. В этом году Масленицу будут праздновать с 24 февраля по 2 марта.

видео дня
  • В народе считается, что необходимо делать уборку дома в понедельник, вторник и среду. Однако, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье стоит категорически забыть об этой работе и другой физической работе. Можно только ухаживать за скотом и готовить еду. Также в неубранный дом запрещается впускать гостей, даже родственников.
  • Наши предки в эти дни не скучали, поэтому не стоит сидеть дома, ведь Масленицу стоит отмечать весело с родными и друзьями.
  • На Масленицу нужно приглашать родных и близких людей, а отказывать тем, кто хочет прийти к вам в гости, категорически запрещено.
  • Также стоит помнить, что запрещено употреблять мясные продукты. Ведь известно, что Масленица предшествует Великому посту, в который надо входить постепенно, но вкусно. Поэтому лучше остановиться на блинах и варениках.

С давних времен считается, что в последний день Масленицы стоит просить прощения. В этот день, когда в храмах проводят особую службу, священники и верующие просят прощения друг у друга.

Что нужно сделать с первым блином на Масленицу

Также считается, что в первый день Масленицы необходимо успеть сделать несколько дел:

  • Стоит тщательно убрать дом.
  • Также желательно приготовить заранее продукты, желательно на всю неделю.
  • В первый день Масленицы стоит испечь первые блины или сварить вареники.

Также существует поверье, чтобы следующий год был удачным, а в доме было благополучие, стоит первыми блинами или варениками угостить нуждающихся людей и нищих.

Кстати, в первый день Масленицы нужно приглашать и угощать дорогих вашему сердцу гостей: родственников, кумовьев, друзей. Ведь издавна первый день праздничной недели называется "Встреча".

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак интересные новости Масленица-2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Я готов уйти с поста президента": Зеленский сказал, когда будут выборы

"Я готов уйти с поста президента": Зеленский сказал, когда будут выборы

17:38Украина
Завтра может быть переломный момент: Зеленский - о важных встречах

Завтра может быть переломный момент: Зеленский - о важных встречах

17:10Война
"Хочу, чтобы он был на нашей стороне": Зеленский сказал, чего ждет от Трампа

"Хочу, чтобы он был на нашей стороне": Зеленский сказал, чего ждет от Трампа

17:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Штраф в 16 000 гривен: водителей Украины начали наказывать за странное нарушение

Штраф в 16 000 гривен: водителей Украины начали наказывать за странное нарушение

Цены рванут вверх уже в марте: в Украине подорожает очень популярный продукт

Цены рванут вверх уже в марте: в Украине подорожает очень популярный продукт

Путин может "закрыть СВО" в этот понедельник: что будет с боевыми действиями

Путин может "закрыть СВО" в этот понедельник: что будет с боевыми действиями

Водители могут потерять права из-за отсутствия одного предмета в авто

Водители могут потерять права из-за отсутствия одного предмета в авто

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта: Ракам - обновление, Львам - успех

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта: Ракам - обновление, Львам - успех

Последние новости

17:38

"Я готов уйти с поста президента": Зеленский сказал, когда будут выборы

17:36

Зеленский ответил, остановили ли США передачу помощи УкраинеФото

17:10

Завтра может быть переломный момент: Зеленский - о важных встречахФотоВидео

17:01

"Хочу, чтобы он был на нашей стороне": Зеленский сказал, чего ждет от Трампа

16:59

"Мы не можем делить все 50 на 50": Зеленский раскрыл детали соглашения с США

Пресс-конференция Зеленского к годовщине войны: текстовый онлайнПресс-конференция Зеленского к годовщине войны: текстовый онлайн
16:46

"Это тяжело": Melovin сделал признание про роман с известной артисткой

16:30

Не тысячи, а миллионы: сколько ракет и боеприпасов хочет изготовить РФ в 2025 году

16:00

Можно ли на Масленицу убираться дома: что запрещено делать целую неделю

15:53

Умеров рассказал, как будет проходить реформа ВВК: "Она будет удобной"

Реклама
15:42

Кремль признал впервые с 2022 года: Буданов рассказал о "страшной ошибке" РФ

15:40

Россия хочет захватить всю Украину: Сырский озвучил циничный план врага

15:39

В СБУ объявили о колоссальных ударах по России и раскрыли успехи

15:09

Кабмин продлит сроки перебронирования работников предприятий: названа дата

15:01

Ответил на хейт: Винник вышел на связь после скандала с песнями на русском языке

14:59

"Настоящий провал ФСБ": Малюк рассказал о покушении на БудановаВидео

14:52

"Не может быть компромиссов": у Зеленского сделали заявление о территориях Украины

14:27

У Украины в 2025 году есть шанс на мир: названа цель, которую поставил ЗеленскийВидео

14:02

Переговоры США и РФ 25 февраля в Эр-Рияде: в Москве сделали неожиданное заявление

13:59

"Закрыть окна и пить воду": в Киеве - значительное ухудшение качества воздуха

13:51

Что задумал Трамп по войне в Украине: бывший посол США в РФ сделал прогноз

Реклама
13:44

Хитрые хозяйки всегда протирают ванную чайными пакетиками: для чего это делают

13:22

"Морозы будут еще держаться": синоптики прогнозируют холодное 24 февраля

12:54

Почти на 15% за два месяца: цена на популярный продукт в Украине резко "взлетит"

12:51

Мама троих детей Катя Осадчая призналась, будет ли четвертый

12:30

Планы Трампа по завершению войны в Украине: в Китае сделали заявление

11:49

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Кроликам - конфликт, Козлам - месть

11:48

24 февраля: начало Масленицы, день ангела и что нельзя делать

11:32

Рекорд с начала войны: Зеленский раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

11:10

Россия "хрупкая изнутри": назван шанс на победу Украины в войнеВидео

11:03

Любовный гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта

10:51

РФ замедляет наступление, но укрепляет позиции с помощью Трампа - The Telegraph

09:57

У Зеленского сделали прогноз о соглашении с США по редкоземельным металлам

09:43

Британия и Франция готовятся к размещению войск в Украине: WSJ раскрыл детали

09:35

Финансовый гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта

09:14

Трамп, "минимизация убытков" и новая субъектностьмнение

09:06

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта: Ракам - обновление, Львам - успех

09:05

У Трампа пошли на уступки: в США раскрыли два условия сделки по ископаемым

08:53

Российские дроны атаковали ночью Киев, дома и машины горели в трех районах

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 февраля (обновляется)

08:38

Карта Deep State онлайн за 23 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
07:34

"На следующей неделе": у Трампа назвали неожиданный срок окончания войны

06:05

Тектонические сдвиги геополитики: почему старым правилам пришел конецмнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 23

05:00

Женщина услышала треск, а через минуту была удивлена тем, что "влетело" в спальню

04:35

Что означает слово "кількаро": не все смогут объяснить правильное значениеВидео

03:30

Водители могут потерять права из-за отсутствия одного предмета в авто

01:04

Знают далеко не все: какие функции выполняют непонятные кнопки на пульте

22 февраля, суббота
23:40

Россия атаковала Украину ракетами и БпЛА: есть жертва и пострадавшиеВидео

23:12

Ударит ли 24 февраля РФ "Орешником": появился прогноз искусственного интеллекта

23:01

Цены рванут вверх уже в марте: в Украине подорожает очень популярный продукт

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять