Можно ли на Масленицу убираться дома: что запрещено делать целую неделю

Можно ли на Масленицу делать дела по дому и что не стоит делать в этот день - Главред собрал интересные факты.

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Можно ли мыть пол в Масленицу / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Сколько продлится празднование Масленицы в 2025 году

Что нельзя делать в первый день Масленицы

Можно ли мыть пол в Масленицу и как правильно проводить дни перед таким важным праздником. Главред собрал важные и интересные факты о традициях Масленицы, которые дошли до наших времен от предков - что не стоит делать в период с 24 февраля по 2 марта.

Можно ли убираться в последний день Масленицы

Считается, что праздник Масленица привязан к празднованию Пасхи и Великого поста, поэтому датат празднования меняется каждый год. В разных областях Украины этот праздник называют Масленица, Колодий, Запуски, Пущение, Заговенье и Сырная неделя. В этом году Масленицу будут праздновать с 24 февраля по 2 марта.

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В народе считается, что необходимо делать уборку дома в понедельник, вторник и среду. Однако, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье стоит категорически забыть об этой работе и другой физической работе. Можно только ухаживать за скотом и готовить еду. Также в неубранный дом запрещается впускать гостей, даже родственников.

Наши предки в эти дни не скучали, поэтому не стоит сидеть дома, ведь Масленицу стоит отмечать весело с родными и друзьями.

На Масленицу нужно приглашать родных и близких людей, а отказывать тем, кто хочет прийти к вам в гости, категорически запрещено.

Также стоит помнить, что запрещено употреблять мясные продукты. Ведь известно, что Масленица предшествует Великому посту, в который надо входить постепенно, но вкусно. Поэтому лучше остановиться на блинах и варениках.

С давних времен считается, что в последний день Масленицы стоит просить прощения. В этот день, когда в храмах проводят особую службу, священники и верующие просят прощения друг у друга.

Что нужно сделать с первым блином на Масленицу

Также считается, что в первый день Масленицы необходимо успеть сделать несколько дел:

Стоит тщательно убрать дом.

Также желательно приготовить заранее продукты, желательно на всю неделю.

В первый день Масленицы стоит испечь первые блины или сварить вареники.

Также существует поверье, чтобы следующий год был удачным, а в доме было благополучие, стоит первыми блинами или варениками угостить нуждающихся людей и нищих.

Кстати, в первый день Масленицы нужно приглашать и угощать дорогих вашему сердцу гостей: родственников, кумовьев, друзей. Ведь издавна первый день праздничной недели называется "Встреча".

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