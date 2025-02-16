Самые вкусные блины на Масленицу 2025: рецепт, который готовили в СССР

Масленица 2025 совсем скоро. Мы предлагаем вам приготовить рецепт очень вкусных блинчиков, которые готовили в СССР многие хозяйки.
Такой необычный, но вкусный рецепт блинов на Масленицу точно понравится вашим близким.
Блины на Масленицу с начинкой - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 3-4 шт
- Мука - 10 столовых ложек с горкой
- Молоко - 400 мл
- Сахар - 1 столовая ложка
- Соль - щепотка
- Сыр - 100 гр
- Ветчина - 100 гр
- Зелень (укроп)
- Растительное масло
Яйца помыть, разбить в глубокую миску или в чашу блендера.
Добавить к яйцам сразу сахар и соль.
Перемешать яйца, но не до пенки.
Вливаем половину молока, и хорошо перемешиваем.
Далее всыпаем частями муку и хорошо перемешиваем.
Как тесто готово, вливаем остальную часть молока и замешиваем тесто на блины еще 1 минуту.
Натереть на крупной или средней терке ветчину и сыр.
Всыпаем в готовое тесто на блины на Масленицу сыр, перемешиваем тесто.
После сыра всыпать ветчину и вновь перемешать тесто.
Укроп помыть, мелко порезать и добавить к тесту.
Тесто на блины хорошо перемешать, дать постоять 5 минут.
Нагреть хорошо сковороду для блинов, смазать сливочным маслом или растительным.
Жарим блины с сыром и ветчиной на Масленицу 2025 по 1 минуте с каждой стороны.
Свернуть блинчик в трубочку и подавать к столу.
Смотрите видео, как готовить блины на Масленицу рецепт:
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