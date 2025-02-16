Самые вкусные блины на Масленицу 2025: рецепт, который готовили в СССР

Готовим блины на Масленицу - вкусный и простой рецепт.

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Блины на Масленицу 2025 рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon

Масленица 2025 совсем скоро. Мы предлагаем вам приготовить рецепт очень вкусных блинчиков, которые готовили в СССР многие хозяйки.

Такой необычный, но вкусный рецепт блинов на Масленицу точно понравится вашим близким.

Блины на Масленицу с начинкой - рецепт

Вам понадобится:

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Яйца - 3-4 шт

Мука - 10 столовых ложек с горкой

Молоко - 400 мл

Сахар - 1 столовая ложка

Соль - щепотка

Сыр - 100 гр

Ветчина - 100 гр

Зелень (укроп)

Растительное масло

Яйца помыть, разбить в глубокую миску или в чашу блендера.

Добавить к яйцам сразу сахар и соль.

Перемешать яйца, но не до пенки.

Вливаем половину молока, и хорошо перемешиваем.

Далее всыпаем частями муку и хорошо перемешиваем.

Как тесто готово, вливаем остальную часть молока и замешиваем тесто на блины еще 1 минуту.

Натереть на крупной или средней терке ветчину и сыр.

Всыпаем в готовое тесто на блины на Масленицу сыр, перемешиваем тесто.

После сыра всыпать ветчину и вновь перемешать тесто.

Блины с ветчиной и сыром рецепт / скрин с видео

Укроп помыть, мелко порезать и добавить к тесту.

Тесто на блины хорошо перемешать, дать постоять 5 минут.

Нагреть хорошо сковороду для блинов, смазать сливочным маслом или растительным.

Жарим блины с сыром и ветчиной на Масленицу 2025 по 1 минуте с каждой стороны.

Свернуть блинчик в трубочку и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить блины на Масленицу рецепт:

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