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Самые вкусные блины на Масленицу 2025: рецепт, который готовили в СССР

Мария Тупик
16 февраля 2025, 17:10
33
Готовим блины на Масленицу - вкусный и простой рецепт.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Блины на Масленицу 2025 рецепт
Блины на Масленицу 2025 рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon

Масленица 2025 совсем скоро. Мы предлагаем вам приготовить рецепт очень вкусных блинчиков, которые готовили в СССР многие хозяйки.

Такой необычный, но вкусный рецепт блинов на Масленицу точно понравится вашим близким.

Блины на Масленицу с начинкой - рецепт

Вам понадобится:

видео дня
  • Яйца - 3-4 шт
  • Мука - 10 столовых ложек с горкой
  • Молоко - 400 мл
  • Сахар - 1 столовая ложка
  • Соль - щепотка
  • Сыр - 100 гр
  • Ветчина - 100 гр
  • Зелень (укроп)
  • Растительное масло

Яйца помыть, разбить в глубокую миску или в чашу блендера.

Добавить к яйцам сразу сахар и соль.

Перемешать яйца, но не до пенки.

Вливаем половину молока, и хорошо перемешиваем.

Далее всыпаем частями муку и хорошо перемешиваем.

Как тесто готово, вливаем остальную часть молока и замешиваем тесто на блины еще 1 минуту.

Натереть на крупной или средней терке ветчину и сыр.

Всыпаем в готовое тесто на блины на Масленицу сыр, перемешиваем тесто.

После сыра всыпать ветчину и вновь перемешать тесто.

Блины с ветчиной и сыром рецепт
Блины с ветчиной и сыром рецепт / скрин с видео

Укроп помыть, мелко порезать и добавить к тесту.

Тесто на блины хорошо перемешать, дать постоять 5 минут.

Нагреть хорошо сковороду для блинов, смазать сливочным маслом или растительным.

Жарим блины с сыром и ветчиной на Масленицу 2025 по 1 минуте с каждой стороны.

Свернуть блинчик в трубочку и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить блины на Масленицу рецепт:

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