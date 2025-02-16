Закуска просто ошеломит: вкусный рецепт простых тарталеток с 1 секретным ингредиентом

Очень простая закуска - тарталетки с сыром. Легкий рецепт, который смогут приготовить все.

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Вкусная закуска - тарталетки с сыром рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon, скрин с видео

Готовим очень вкусный и ошеломительный рецепт простых тарталеток.

Невероятно вкусная закуска, которой сможете удивить многих.

Закуска тарталетки с сыром - рецепт

Вам понадобится:

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Тарталетки - 8 шт

Крем-сыр

Сыр Чеддер

Сыр с плесенью - по вкусу

Сыр Моцарелла

Сыр ДорБлю

Максимально сырные, но такие вкусные тарталетки. Вы точно сможете удивить близких.

Тарталетки смазать крем-сыром.

Сыр Чеддер порезать на небольшие кубики и украсить тарталетки.

Сыр с плесенью и ДорБлю можно добавлять по вкусу. Разделить на несколько частей и добавить в каждую тарталетку.

Моцареллу можно натереть на мелкой терке и сделать шапочку для тарталетки, или разрезать на небольшие кусочки.

Вкусные тарталетки с сыром рецепт / скрин с видео

Разогреть духовку до 200 градусов.

Переложить тарталетки на пергамент, отправляем в духовку на 5-7 минут, пока сыр не расплавится.

Посыпаем тарталетки зеленым луком и подаем к столу теплыми.

Смотрите видео, как готовить вкусные тарталетки - рецепт:

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Кто такая yulia_smachno_tyt? yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tyulia_smachno_tyt подписаны более 27 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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