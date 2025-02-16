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Закуска просто ошеломит: вкусный рецепт простых тарталеток с 1 секретным ингредиентом

Мария Тупик
16 февраля 2025, 12:13обновлено 16 февраля, 17:44
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Очень простая закуска - тарталетки с сыром. Легкий рецепт, который смогут приготовить все.
Вкусная закуска - тарталетки с сыром рецепт
Вкусная закуска - тарталетки с сыром рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon, скрин с видео

Готовим очень вкусный и ошеломительный рецепт простых тарталеток.

Невероятно вкусная закуска, которой сможете удивить многих.

Закуска тарталетки с сыром - рецепт

Вам понадобится:

видео дня
  • Тарталетки - 8 шт
  • Крем-сыр
  • Сыр Чеддер
  • Сыр с плесенью - по вкусу
  • Сыр Моцарелла
  • Сыр ДорБлю

Максимально сырные, но такие вкусные тарталетки. Вы точно сможете удивить близких.

Тарталетки смазать крем-сыром.

Сыр Чеддер порезать на небольшие кубики и украсить тарталетки.

Сыр с плесенью и ДорБлю можно добавлять по вкусу. Разделить на несколько частей и добавить в каждую тарталетку.

Моцареллу можно натереть на мелкой терке и сделать шапочку для тарталетки, или разрезать на небольшие кусочки.

Вкусные тарталетки с сыром рецепт
Вкусные тарталетки с сыром рецепт / скрин с видео

Разогреть духовку до 200 градусов.

Переложить тарталетки на пергамент, отправляем в духовку на 5-7 минут, пока сыр не расплавится.

Посыпаем тарталетки зеленым луком и подаем к столу теплыми.

Смотрите видео, как готовить вкусные тарталетки - рецепт:

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