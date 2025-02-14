Будут просить еще и еще: рецепт бомбической закуски родом из Черновцов

Восхитительно вкусные горячие бутерброды под названием Мальва, которые родом из Черновцов.
Такой рецепт закуски настолько просто, что приготовит его любой. Горячие бутерброды в качестве закуски можно подавать и на праздничный стол. Все в восторге от них.
Горячие бутерброды Мальва - рецепт
Вам понадобится:
- Булки для хот-дога - 4 шт ки
- Колбаса вареная - 300 гр
- Яйца вареные - 3 шт
- Помидор - 1 шт
- Сыр твердый - 200 гр
- Лук зеленый
- Майонез - 1 чайная ложка
- Кетчуп
- Охотничьи колбаски по вкусу
Яйца предварительно отварить до готовности, остудить и почистить.
Натереть на крупной терке колбасу, яйца.
Помидор помыть, порезать на небольшие кубики.
Сыр также натереть на крупной терке.
Для Вкуса добавить пару веточек зеленого лука, предварительно мелко порезать.
Все ингредиенты соединить, добавить каплю майонеза, соль по вкусу.
Начинку для горячих бутербродом Мальва хорошо премешать.
Булочки разрезать на 2 части.
Духовку разогреть до 200 градусов.
Деко застелить пергаментной бумагой, выложить все булочки и слегка смазать кетчупом.
Выложить на каждую булочку начинку для горячих бутербродом.
Охотничьи колбаски порезать на кусочки, украсить нашу закуску.
Отправляем в духовку на 12 минут горячие бутерброды, главное, чтобы расплавился сыр.
Смотрите видео, как готовить горячие бутерброды Мальва - рецепт:
Читайте также:
- Гора вкуснейших котлет за 50 грн: рецепт просто невероятный
- Незабываемо вкусная намазка из 2 ингредиентов: очень вкусный рецепт
- Про него все забыли: очень вкусный салат из 3 секретных ингредиентов - рецепт
Кто такая vistovska_cooking
vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред