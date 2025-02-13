Про него все забыли: очень вкусный салат из 3 секретных ингредиентов

Давно забытый, но такой вкусный салат с селедкой. Очень простой рецепт приготовления, который можно было встретить на столах наших бабушек.
Салат с селедкой подойдет для вашего ужина или даже на праздничный стол.
Вкусный и простой рецепт салата с селедкой и картошкой понравится всем.
Салат с селедкой - рецепт
Вам понадобится:
- Селедка 1 шт
- Картошка 2 шт
- Маринованные огурцы 5 шт
- Лук фиолетовый 1 шт
- Горошек - 120 гр
- Горчица зернистая 2 ч.л
- Масло 3 ст. л
- Укроп и петрушка
Лук для салата стоит замариновать. Почистить, нарезать полукольцами и переложить в тарелку.
Добавить 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. уксуса, воду. Оставить на 30 минут для маринования.
Пока лук маринуется, приготовим салат.
2 картошки отварить до готовности в мундире, остудить и почистить. Порезать на небольшие кубики.
Селедку, почистить, удалить все косточки и порезать на небольшие кусочки.
Укроп и петрушку предварительно помыть, почистить и мелко порезать.
Огурцы можно порезать на кубики или натереть на крупной терке.
С лука слить весь маринад и добавить в салат.
Добавляем зеленый горошек.
Следом оливковое масло, соль, горчицу в зернах.
Обязательно салат хорошо перемешать. Подавать к столу с черным хлебом. Также подойдет Бородинский хлеб.
Смотрите видео, как готовить Салат с селедкой - рецепт:
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