Про него все забыли: очень вкусный салат из 3 секретных ингредиентов

Очень вкусный рецепт салата, который полюбится всем.

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Салат с селедкой и картошкой рецепт / Коллаж Главред, фото pixabay, скрин с видео

Давно забытый, но такой вкусный салат с селедкой. Очень простой рецепт приготовления, который можно было встретить на столах наших бабушек.

Салат с селедкой подойдет для вашего ужина или даже на праздничный стол.

Вкусный и простой рецепт салата с селедкой и картошкой понравится всем.

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Салат с селедкой - рецепт

Вам понадобится:

Селедка 1 шт

Картошка 2 шт

Маринованные огурцы 5 шт

Лук фиолетовый 1 шт

Горошек - 120 гр

Горчица зернистая 2 ч.л

Масло 3 ст. л

Укроп и петрушка

Лук для салата стоит замариновать. Почистить, нарезать полукольцами и переложить в тарелку.

Добавить 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. уксуса, воду. Оставить на 30 минут для маринования.

Пока лук маринуется, приготовим салат.

2 картошки отварить до готовности в мундире, остудить и почистить. Порезать на небольшие кубики.

Селедку, почистить, удалить все косточки и порезать на небольшие кусочки.

Укроп и петрушку предварительно помыть, почистить и мелко порезать.

Огурцы можно порезать на кубики или натереть на крупной терке.

Салат с селедкой и картошкой рецепт / скрин с видео

С лука слить весь маринад и добавить в салат.

Добавляем зеленый горошек.

Следом оливковое масло, соль, горчицу в зернах.

Обязательно салат хорошо перемешать. Подавать к столу с черным хлебом. Также подойдет Бородинский хлеб.

Смотрите видео, как готовить Салат с селедкой - рецепт:

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