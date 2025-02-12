Незабываемо вкусная намазка из 2 ингредиентов: очень вкусный рецепт

Готовим самую вкусную намазку из лука. Невероятно простой и легкий рецепт, которым вы сможете удивить всех близких.
Простая намазка на гренки полюбится многим, ведт готовить ее очень быстро и просто.
Намазка из лука - рецепт за 5 минут
Вам понадобится:
- Лук фиолетовый - 400-450 гр
- Сахар - 2ст л
- Вода - 100мл
- Уксус яблочный или винный - 50мл
- Соль - 1ч.л
- Масло - 2-3ст л
- Тунец в масле или собственном соку - 1 банка
- Крем сыр
- Майонез - по вкусу
Лук помыть, почистить и нарезать полукольцами.
Переложить лук в сухую сковороду, добавить масло и сахар и обжариваем, постоянно помешивая, 3 минуты.
Далее солим лук, вливаем воду и уксус. Лук жарим, пока не испарится влага.
Выложить лук в отдельное блюдо, дать немного остыть.
С баночки тунца слить всю жидкость, добавить к луку.
Также добавляем крем-сыр, майонез по вкусу и желанию.
Намазать на гренки намазку из лука и тунца, украсить оливками или кусочком сыра Пармезан.
Подавать к столу с хрустящей гренкой. Разлетается намазка моментально.
Смотрите видео, как готовить намазку и лука - рецепт:
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