Незабываемо вкусная намазка из 2 ингредиентов: очень вкусный рецепт

Превосходно вкусная намазка, которая понравится всем. Простой рецепт закуски.

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Вкусная намазка за 5 минут рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon, скрин с видео

Готовим самую вкусную намазку из лука. Невероятно простой и легкий рецепт, которым вы сможете удивить всех близких.

Простая намазка на гренки полюбится многим, ведт готовить ее очень быстро и просто.

Намазка из лука - рецепт за 5 минут

Вам понадобится:

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Лук фиолетовый - 400-450 гр

Сахар - 2ст л

Вода - 100мл

Уксус яблочный или винный - 50мл

Соль - 1ч.л

Масло - 2-3ст л

Тунец в масле или собственном соку - 1 банка

Крем сыр

Майонез - по вкусу

Лук помыть, почистить и нарезать полукольцами.

Переложить лук в сухую сковороду, добавить масло и сахар и обжариваем, постоянно помешивая, 3 минуты.

Далее солим лук, вливаем воду и уксус. Лук жарим, пока не испарится влага.

Выложить лук в отдельное блюдо, дать немного остыть.

С баночки тунца слить всю жидкость, добавить к луку.

Также добавляем крем-сыр, майонез по вкусу и желанию.

Намазать на гренки намазку из лука и тунца, украсить оливками или кусочком сыра Пармезан.

Намазка с тунцом и луком простой рецепт / скрин с видео

Подавать к столу с хрустящей гренкой. Разлетается намазка моментально.

Смотрите видео, как готовить намазку и лука - рецепт:

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