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Незабываемо вкусная намазка из 2 ингредиентов: очень вкусный рецепт

Мария Тупик
12 февраля 2025, 17:25
55
Превосходно вкусная намазка, которая понравится всем. Простой рецепт закуски.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Вкусная намазка за 5 минут рецепт
Вкусная намазка за 5 минут рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon, скрин с видео

Готовим самую вкусную намазку из лука. Невероятно простой и легкий рецепт, которым вы сможете удивить всех близких.

Простая намазка на гренки полюбится многим, ведт готовить ее очень быстро и просто.

Намазка из лука - рецепт за 5 минут

Вам понадобится:

видео дня
  • Лук фиолетовый - 400-450 гр
  • Сахар - 2ст л
  • Вода - 100мл
  • Уксус яблочный или винный - 50мл
  • Соль - 1ч.л
  • Масло - 2-3ст л
  • Тунец в масле или собственном соку - 1 банка
  • Крем сыр
  • Майонез - по вкусу

Лук помыть, почистить и нарезать полукольцами.

Переложить лук в сухую сковороду, добавить масло и сахар и обжариваем, постоянно помешивая, 3 минуты.

Далее солим лук, вливаем воду и уксус. Лук жарим, пока не испарится влага.

Выложить лук в отдельное блюдо, дать немного остыть.

С баночки тунца слить всю жидкость, добавить к луку.

Также добавляем крем-сыр, майонез по вкусу и желанию.

Намазать на гренки намазку из лука и тунца, украсить оливками или кусочком сыра Пармезан.

Намазка с тунцом и луком простой рецепт
Намазка с тунцом и луком простой рецепт / скрин с видео

Подавать к столу с хрустящей гренкой. Разлетается намазка моментально.

Смотрите видео, как готовить намазку и лука - рецепт:

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