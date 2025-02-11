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Гора вкуснейших котлет за 50 грн: рецепт просто невероятный

Мария Тупик
11 февраля 2025, 17:35
85
Очень вкусные котлеты из капусты. Рецепт, который удивит всех.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Капустные котлеты рецепт
Капустные котлеты рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon, скриншот с видео

Готовим очень вкусный рецепт котлет без мяса. Всего 20 минут вашего времени, и гора вкуснейших котлет на вашем столе.

Попробуйте простой рецепт приготовления котлет, которые полюбит вся ваша семья.

Котлеты без мяса - простой рецепт

Вам понадобится:

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  • Капуста - 600 гр
  • Лук - 150 гр
  • Яйца - 2 шт
  • Мука - 3 столовых ложки
  • Соль, перец по вкусу

Капусту промыть, мелко нашинковать и отварить в подсоленной воде 10 минут.

Капуста на котлеты должна быть мягкой но не переваренной.

Лук почистить, помыть и обжарить до золотистой корочки.

Капусту достаем из кастрюли и даем немного остынуть.

Соединить капусту и лук, можно по желанию добавить морковку к капустным котлетам.

Добавить к капусте и луку соль, 2 яйца, муку и замесить тесто на котлеты.

Разогреть сковороду с маслом, руки обязательно промыть в прохладной воде.

Мокрыми руками формируем капустные котлеты и выкладываем на сковороду.

Жарим котлеты с двух сторон 5-7 минут.

Котлеты из капусты рецепт
Котлеты из капусты рецепт / скрин с видео

Выложить готовые котлеты на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло впиталось.

Посыпать котлетки свежей зеленью.

Подаем котлеты к столу со сметанкой.

Смотрите видео, как готовить капустные котлеты - рецепт:

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