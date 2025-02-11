Гора вкуснейших котлет за 50 грн: рецепт просто невероятный

Готовим очень вкусный рецепт котлет без мяса. Всего 20 минут вашего времени, и гора вкуснейших котлет на вашем столе.
Попробуйте простой рецепт приготовления котлет, которые полюбит вся ваша семья.
Котлеты без мяса - простой рецепт
Вам понадобится:
- Капуста - 600 гр
- Лук - 150 гр
- Яйца - 2 шт
- Мука - 3 столовых ложки
- Соль, перец по вкусу
Капусту промыть, мелко нашинковать и отварить в подсоленной воде 10 минут.
Капуста на котлеты должна быть мягкой но не переваренной.
Лук почистить, помыть и обжарить до золотистой корочки.
Капусту достаем из кастрюли и даем немного остынуть.
Соединить капусту и лук, можно по желанию добавить морковку к капустным котлетам.
Добавить к капусте и луку соль, 2 яйца, муку и замесить тесто на котлеты.
Разогреть сковороду с маслом, руки обязательно промыть в прохладной воде.
Мокрыми руками формируем капустные котлеты и выкладываем на сковороду.
Жарим котлеты с двух сторон 5-7 минут.
Выложить готовые котлеты на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло впиталось.
Посыпать котлетки свежей зеленью.
Подаем котлеты к столу со сметанкой.
Смотрите видео, как готовить капустные котлеты - рецепт:
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