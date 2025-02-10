Очень полезный салат, который готовили в СССР: шикарный рецепт за 3 минуты

Очень вкусный Полезный салат за 3 минуты. Рецепт, который удивит многих.

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Очень полезный салат из СССР рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon, скрин из видео

Готовим забытый рецепт вкусного салата из СССР. Настолько полезный салат из морковки и чернослива, что ваш организм скажет вам спасибо.

Такой салат можно было часто встретить на праздничном столе в СССР, и не просто так. Ведь салат богат витаминами, да и готовится очень просто.

Полезный салат из СССР - рецепт

Вам понадобится:

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Морковь - 2 шт

Сыр твердый или Моцарелла - 120 гр

Чернослив - 8 шт

Орехи микс (арахис+грецкий+миндаль)

Чеснок - 1-2 зуб по вкусу

Йогурт по турецки для заправки салата

Соль - по вкусу

Орехи обжарить на сухой сковороде, измельчить в блендере или ножом.

Морковку помыть, почистить и натереть на крупной терке.

Чернослив промыть под проточной водой, можно немного замочить, нарезать на небольшие кубики.

Чеснок добавляем по вкусу. Очистить 2 зубчика, выдавить через пресс.

Сыр выбираем или твердых сортов или Моцареллу. Натереть на крупной терке сыр для салата.

Салат с морковкой и черносливом рецепт / скриншот

В салатник добавить морковь, сыр, орехи, чернослив, чеснок.

Заправить салат йогуртом по-турецки или греческим йогуртом, посолить по вкусу и хорошо перемешать.

Также салат можно заправить сметаной.

Подавать салат с багетом или гренками по вкусу.

Смотрите видео, как готовить Полезный салат - рецепт:

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