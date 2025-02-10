Очень полезный салат, который готовили в СССР: шикарный рецепт за 3 минуты

Готовим забытый рецепт вкусного салата из СССР. Настолько полезный салат из морковки и чернослива, что ваш организм скажет вам спасибо.
Такой салат можно было часто встретить на праздничном столе в СССР, и не просто так. Ведь салат богат витаминами, да и готовится очень просто.
Полезный салат из СССР - рецепт
Вам понадобится:
- Морковь - 2 шт
- Сыр твердый или Моцарелла - 120 гр
- Чернослив - 8 шт
- Орехи микс (арахис+грецкий+миндаль)
- Чеснок - 1-2 зуб по вкусу
- Йогурт по турецки для заправки салата
- Соль - по вкусу
Орехи обжарить на сухой сковороде, измельчить в блендере или ножом.
Морковку помыть, почистить и натереть на крупной терке.
Чернослив промыть под проточной водой, можно немного замочить, нарезать на небольшие кубики.
Чеснок добавляем по вкусу. Очистить 2 зубчика, выдавить через пресс.
Сыр выбираем или твердых сортов или Моцареллу. Натереть на крупной терке сыр для салата.
В салатник добавить морковь, сыр, орехи, чернослив, чеснок.
Заправить салат йогуртом по-турецки или греческим йогуртом, посолить по вкусу и хорошо перемешать.
Также салат можно заправить сметаной.
Подавать салат с багетом или гренками по вкусу.
Смотрите видео, как готовить Полезный салат - рецепт:
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