Намазка из Франции, которую обожают все: очень простой рецепт, пальчики оближешь

Очень вкусная намазка за 10 минут. Рецепт Риета из скумбрии, который покорит всех.

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Очень вкусная намазка - рецепт риета / Коллаж Главред, фото goodfon

Очень вкусный рецепт намазки из скумбрии. Рецепт родом из Франции, который обожали все в СССР.

Такая закуска невероятно вкусная, и вы сможете удивить своих близких простой намазкой.

Закуска из скумбрии на праздничный стол за считанные минуты.

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Риет из скумбрии - простой рецепт

Вам понадобится:

Скумбрия горячего копчения - 1 шт

Лук - 1 шт

Соленые огурца - 2 шт

Сливочный сыр

Багет

Совет! Риет не должен быть однородным, как паштет, потому скумбрию следует просто разобрать на волокна руками.

Также скумбрию можно выбрать свежую и запечь до готовности в духовке. Все по вашему вкусу.

Как приготовить риет из скумбрии - простая намазка

Скумбрию очистить от кожи, удалить косточки и разобрать на волокна. Можно мелко порезать.

Лук почистить, мелко порезать и добавить к скумбрии.

Огурцы можно натереть на терке, или измельчить в мясорубке. Можно воспользоваться блендером. Добавить лук к скумбрии.

Намазка из скумбрии рецепт / goodfon

Добавить сливочный сыр к скумбрии и хорошо перемешать риет.

Багет порезать на кусочки, можно поджарить на сковороде, чтобы стал хрустящее.

Намазать каждый кусочек багета намазкой из скумбрии, украсить оливками, маслинами или веточкой укропа.

Смотрите видео, как готовить вкусную намазку из скумбрии - рецепт риета:

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Кто такая _tanyushina_? Тетяна Юшина _tanyushina_ - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На _tanyushina_ подписаны более 130 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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