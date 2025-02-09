Вкуснейший салат, о котором все забыли: рецепт бюджетного блюда из СССР

Очень вкусный и легкий рецепт салата, который затмит любые блюда.

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Очень вкусный рецепт салата с крекером / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Давно забытый, но такой вкусный и легкий рецепт салата с крекером.

Этот салат можно было встретить на праздничных столах в СССР. Его очень часто готовили наши бабушки и дедушки, и не просто так. Этот очень бюджетный салат готовить 15 минут, но вкус получится на миллион восторженных комментариев.

Попробуйте приготовить салат с крекером.

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Салат с крекером из СССР - рецепт

Вам понадобится:

Крекер соленый - 150 гр

Куриное филе - 200 гр

Маринованный лук - 1 шт

Яйца отварные - 3 шт

Твердый сыр - 100 гр

Плавленый сыр - 2 шт

Филе помыть, убрать шкурку и отварить до готовности в подсоленной воде, можно с приправами.

Пока филе варится, лук почистить, мелко порезать и замариновать на 10 минут в уксусе с маслом.

Остудить куриное филе для салата, порезать на кубики или разделить на волокна.

Яйца отварить, остудить и почистить. Следом натереть на терке.

Плавленый сыр и твердый сыр натереть на крупной терке и можно смешать. Также для салата можно использовать только плавленный сыр, тогда стоит брать не 2, а 3 шт.

Салат из СССР за 15 минут - рецепт/ depositphotos.com/ua

Крекер размять в крупную крошку. Можно это сделать сразу в пачке, или воспользоваться блендером.

Дно блюда для вашего салата смазать майонезом, выложить крекер, и из майонеза сделать сеточку.

Далее выложить куриное филе, и вновь сделать майонезную сеточку.

На филе выложить маринованный лук, далее яйца и вновь сделать сеточку.

Верхний слой обильно посыпать сыром и украсить веточкой укропа или петрушки.

Смотрите видео, как готовить салат с крекером - рецепт:

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Кто такая gubenia.sofiia? gubenia.sofiia - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На gubenia.sofiia подписаны более 85 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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