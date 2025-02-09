Вкуснейший салат, о котором все забыли: рецепт бюджетного блюда из СССР

Давно забытый, но такой вкусный и легкий рецепт салата с крекером.
Этот салат можно было встретить на праздничных столах в СССР. Его очень часто готовили наши бабушки и дедушки, и не просто так. Этот очень бюджетный салат готовить 15 минут, но вкус получится на миллион восторженных комментариев.
Попробуйте приготовить салат с крекером.
Салат с крекером из СССР - рецепт
Вам понадобится:
- Крекер соленый - 150 гр
- Куриное филе - 200 гр
- Маринованный лук - 1 шт
- Яйца отварные - 3 шт
- Твердый сыр - 100 гр
- Плавленый сыр - 2 шт
Филе помыть, убрать шкурку и отварить до готовности в подсоленной воде, можно с приправами.
Пока филе варится, лук почистить, мелко порезать и замариновать на 10 минут в уксусе с маслом.
Остудить куриное филе для салата, порезать на кубики или разделить на волокна.
Яйца отварить, остудить и почистить. Следом натереть на терке.
Плавленый сыр и твердый сыр натереть на крупной терке и можно смешать. Также для салата можно использовать только плавленный сыр, тогда стоит брать не 2, а 3 шт.
Крекер размять в крупную крошку. Можно это сделать сразу в пачке, или воспользоваться блендером.
Дно блюда для вашего салата смазать майонезом, выложить крекер, и из майонеза сделать сеточку.
Далее выложить куриное филе, и вновь сделать майонезную сеточку.
На филе выложить маринованный лук, далее яйца и вновь сделать сеточку.
Верхний слой обильно посыпать сыром и украсить веточкой укропа или петрушки.
Смотрите видео, как готовить салат с крекером - рецепт:
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gubenia.sofiia - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На gubenia.sofiia подписаны более 85 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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