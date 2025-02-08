Салат Охотник, который покорит всю семью: забытый рецепт из 90-х

Готовим очень вкусный и простой салат, который раньше называли Охотник.
Рецепт салата из СССР очень просто, и долго у плиты стоять не нужно.
Салат Охотник из СССР - рецепт
Вам понадобится:
- Охотничьи колбаски - 300 гр
- Помидоры черри - 10 шт
- Свежий огурец
- Сыр Чеддер
- Кукуруза - 120 гр
- Зеленый лук
- Майонез
Готовим салат Охотник.
Охотничьи колбаски нарезаем небольшими колечками и сразу отправляем в салатник.
Помидоры черри помыть, разрезать на половинки.
С кукурузы слить жидкость и добавить в салатник.
Свежий огурец моем, можно кожуру очистить. Нарезать огурец на кубики или брусочки.
Зеленый лук помыть, мелко порезать.
Соединить все ингредиенты на салат Охотник из СССР, заправить майонезом.
Салат хорошо перемешать и подавать сразу к столу.
Смотрите видео, как готовить салат с охотничьими колбасками - рецепт:
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