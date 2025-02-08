Салат Охотник, который покорит всю семью: забытый рецепт из 90-х

Очень вкусный рецепт салата из СССР, который готовить 5 минут.

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Салат из СССР Охотник - рецепт / goodfon

Готовим очень вкусный и простой салат, который раньше называли Охотник.

Рецепт салата из СССР очень просто, и долго у плиты стоять не нужно.

Салат Охотник из СССР - рецепт

Вам понадобится:

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Охотничьи колбаски - 300 гр

Помидоры черри - 10 шт

Свежий огурец

Сыр Чеддер

Кукуруза - 120 гр

Зеленый лук

Майонез

Готовим салат Охотник.

Охотничьи колбаски нарезаем небольшими колечками и сразу отправляем в салатник.

Помидоры черри помыть, разрезать на половинки.

С кукурузы слить жидкость и добавить в салатник.

Свежий огурец моем, можно кожуру очистить. Нарезать огурец на кубики или брусочки.

Зеленый лук помыть, мелко порезать.

Соединить все ингредиенты на салат Охотник из СССР, заправить майонезом.

Салат хорошо перемешать и подавать сразу к столу.

Смотрите видео, как готовить салат с охотничьими колбасками - рецепт:

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