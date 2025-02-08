Идеальная бюджетная закуска, которую разметут за 1 секунду: рецепт просто фантастика

Готовим деруны с сыром по-новому рецепту. Превосходно вкусная закуска.

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Закуска из картофеля и сыра рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим новый рецепт закуски из картошки. Простой рецепт, который понравится точно всем.

Такая закуска напоминает деруны, но с изюминкой. Все дело в сочетании ингредиентов.

Закуска за 10 минут - -запеченная картофель с сыром рецепт

Вам понадобится:

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Картошка - 8 шт маленького размера

Сыр твердый - 150 гр

Бекон

Масло

Соль, специи к картошке

Картошку хорошо помыть, отварить до готовности, обязательно воду подсолить.

Достаем из воды, остужаем и разрезаем на половинки.

Деко застелить пергаментной бумагой, налить немного масла, чтобы картофель не прилипал.

Натереть на крупной терке сыр. Выложить порционно сыр на деко.

На сыр положить половинку картофеля и дном стакана придавить, формируя небольшую лепешку.

С картофеля кожуру можно забрать, если молодой картофель, то этого можно не делать.

Посыпать картофель солью и любимыми специями. немного сыром.

Бекон или грудинку мелко порезать и украсить нашу закуску.

Очень вкусная закуска - деруны по-новому рецепт / depositphotos.com/ua

Духовку в это время хорошо разогреть. Отправляем закуску из картофеля с сыром в духовку на 15-17 минут при 200 градусов.

Подаем хрустящую закуску со сметаной или любимыми соусами.

Смотрите видео, как готовить закуску из картофеля в духовке - рецепт:

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