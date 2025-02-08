Идеальная бюджетная закуска, которую разметут за 1 секунду: рецепт просто фантастика

Готовим новый рецепт закуски из картошки. Простой рецепт, который понравится точно всем.
Такая закуска напоминает деруны, но с изюминкой. Все дело в сочетании ингредиентов.
Закуска за 10 минут - -запеченная картофель с сыром рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 8 шт маленького размера
- Сыр твердый - 150 гр
- Бекон
- Масло
- Соль, специи к картошке
Картошку хорошо помыть, отварить до готовности, обязательно воду подсолить.
Достаем из воды, остужаем и разрезаем на половинки.
Деко застелить пергаментной бумагой, налить немного масла, чтобы картофель не прилипал.
Натереть на крупной терке сыр. Выложить порционно сыр на деко.
На сыр положить половинку картофеля и дном стакана придавить, формируя небольшую лепешку.
С картофеля кожуру можно забрать, если молодой картофель, то этого можно не делать.
Посыпать картофель солью и любимыми специями. немного сыром.
Бекон или грудинку мелко порезать и украсить нашу закуску.
Духовку в это время хорошо разогреть. Отправляем закуску из картофеля с сыром в духовку на 15-17 минут при 200 градусов.
Подаем хрустящую закуску со сметаной или любимыми соусами.
Смотрите видео, как готовить закуску из картофеля в духовке - рецепт:
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