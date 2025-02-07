Салат, который затмит все блюда: невероятно простой рецепт за 10 минут

Шикарный рецепт салата с сыром косичка, который понравится всем.

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Салат с сыром косичка рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим очень вкусный и легкий салат с сыром косичка. Простые ингредиенты для салата, которые найдете в своем холодильнике всегда.

Легкий и нежный салат готовить всего 5 минут.

Простой салат с сыром косичка - рецепт

Вам понадобится:

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Салями - 300 гр

Маринованные грибы - 200 гр

Помидор - 1 шт

Сыр - 120 гр

Яйца перепелиные - 5 шт

Майонез или сметана

Сыр косичка

Перепелиные яйца отварить до готовности 10 минут, остудить и почистить.

С грибов шампиньонов слить жидкость, нарезать грибы для салата на половинки.

Салями нарезать небольшими брусочками.

Сыр нарезаем кубиками или брусочками, как салями.

Салат с сыром косичка простой рецепт / depositphotos.com/ua

Помидор помыть, порезать на небольшие кубики.

Яйца разрезать на половинки.

Соединить все ингредиенты, заправить майонезом или сметаной по вкусу.

Выложить салат на красивое блюдо.

Сыр косичка разделить и украсить салат.

Смотрите видео, как готовить салат с сыром косичка - рецепт:

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Кто такая yavorskaa_cooking? yavorskaa_cooking - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На yavorskaa_cooking подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети TikTok.

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