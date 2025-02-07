Салат, который затмит все блюда: невероятно простой рецепт за 10 минут

Готовим очень вкусный и легкий салат с сыром косичка. Простые ингредиенты для салата, которые найдете в своем холодильнике всегда.
Легкий и нежный салат готовить всего 5 минут.
Простой салат с сыром косичка - рецепт
Вам понадобится:
- Салями - 300 гр
- Маринованные грибы - 200 гр
- Помидор - 1 шт
- Сыр - 120 гр
- Яйца перепелиные - 5 шт
- Майонез или сметана
- Сыр косичка
Перепелиные яйца отварить до готовности 10 минут, остудить и почистить.
С грибов шампиньонов слить жидкость, нарезать грибы для салата на половинки.
Салями нарезать небольшими брусочками.
Сыр нарезаем кубиками или брусочками, как салями.
Помидор помыть, порезать на небольшие кубики.
Яйца разрезать на половинки.
Соединить все ингредиенты, заправить майонезом или сметаной по вкусу.
Выложить салат на красивое блюдо.
Сыр косичка разделить и украсить салат.
Смотрите видео, как готовить салат с сыром косичка - рецепт:
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