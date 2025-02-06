Давно забытый, но такой вкусный салат: рецепт из СССР за 5 минут

Очень вкусный рецепт салата из СССР, который понравится всем.

https://glavred.info/recipes/davno-zabytyy-no-takoy-vkusnyy-salat-recept-iz-sssr-za-5-minut-10637318.html Ссылка скопирована

Морковный салат из СССР - рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Очень вкусный и простой давно забытый рецепт салата из СССР. А еще салат с морковкой очень полезный.

Такой рецепт салата можно было всегда встретить на столе наших бабушек. Готовим легкий салат с сухариками.

Салат из СССР - рецепт

Вам понадобится:

видео дня

Морковь - 3 шт среднего размера

Чеснок - 1 зубчик

Сухарики белые

Майонез или сметана

Морковь советуем брать сочную сладкую. Помыть морковь, почистить и натереть на крупной терке.

Морковку для салата из СССР можно также натереть на терке для моркови по-корейски.

Отправить морковь в салатник. Также выдавить к морковке 1 зубчик чеснока.

Если любите чеснок, можно смело добавить больше.

Сухарики можно купить готовые и добавить к салату, или сделать самим.

Белый хлеб порезать на кубики, переложить в пакет, посолить и немного добавить оливкового масла. Пакет крепко завязать и перемешать сухарики, чтобы они полностью покрылись маслом и солью.

Легкий морковный салат рецепт / depositphotos.com/ua

На сухой сковороде обжариваем сухарики 2-3 минуты и сразу добавляем в салат.

Салат из СССР заправить по вкусу. Можно майонезом, можно сметаной.

По вкусу салат можете подсолить и хорошо перемешать.

Такой салат стоит сразу подавать к столу, поскольку в салате уже добавлены сухарики.

Смотрите видео, как готовить салат с морковкой из СССР - рецепт:

Читайте также:

Кто такая yulia_smachno_tyt? yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tyulia_smachno_tyt подписаны более 27 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред