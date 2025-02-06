Давно забытый, но такой вкусный салат: рецепт из СССР за 5 минут

Очень вкусный и простой давно забытый рецепт салата из СССР. А еще салат с морковкой очень полезный.
Такой рецепт салата можно было всегда встретить на столе наших бабушек. Готовим легкий салат с сухариками.
Салат из СССР - рецепт
Вам понадобится:
- Морковь - 3 шт среднего размера
- Чеснок - 1 зубчик
- Сухарики белые
- Майонез или сметана
Морковь советуем брать сочную сладкую. Помыть морковь, почистить и натереть на крупной терке.
Морковку для салата из СССР можно также натереть на терке для моркови по-корейски.
Отправить морковь в салатник. Также выдавить к морковке 1 зубчик чеснока.
Если любите чеснок, можно смело добавить больше.
Сухарики можно купить готовые и добавить к салату, или сделать самим.
Белый хлеб порезать на кубики, переложить в пакет, посолить и немного добавить оливкового масла. Пакет крепко завязать и перемешать сухарики, чтобы они полностью покрылись маслом и солью.
На сухой сковороде обжариваем сухарики 2-3 минуты и сразу добавляем в салат.
Салат из СССР заправить по вкусу. Можно майонезом, можно сметаной.
По вкусу салат можете подсолить и хорошо перемешать.
Такой салат стоит сразу подавать к столу, поскольку в салате уже добавлены сухарики.
Смотрите видео, как готовить салат с морковкой из СССР - рецепт:
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