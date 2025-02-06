Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Давно забытый, но такой вкусный салат: рецепт из СССР за 5 минут

Мария Тупик
6 февраля 2025, 15:41
72
Очень вкусный рецепт салата из СССР, который понравится всем.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Морковный салат из СССР - рецепт
Морковный салат из СССР - рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Очень вкусный и простой давно забытый рецепт салата из СССР. А еще салат с морковкой очень полезный.

Такой рецепт салата можно было всегда встретить на столе наших бабушек. Готовим легкий салат с сухариками.

Салат из СССР - рецепт

Вам понадобится:

видео дня
  • Морковь - 3 шт среднего размера
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Сухарики белые
  • Майонез или сметана

Морковь советуем брать сочную сладкую. Помыть морковь, почистить и натереть на крупной терке.

Морковку для салата из СССР можно также натереть на терке для моркови по-корейски.

Отправить морковь в салатник. Также выдавить к морковке 1 зубчик чеснока.

Если любите чеснок, можно смело добавить больше.

Сухарики можно купить готовые и добавить к салату, или сделать самим.

Белый хлеб порезать на кубики, переложить в пакет, посолить и немного добавить оливкового масла. Пакет крепко завязать и перемешать сухарики, чтобы они полностью покрылись маслом и солью.

Легкий морковный салат рецепт
Легкий морковный салат рецепт / depositphotos.com/ua

На сухой сковороде обжариваем сухарики 2-3 минуты и сразу добавляем в салат.

Салат из СССР заправить по вкусу. Можно майонезом, можно сметаной.

По вкусу салат можете подсолить и хорошо перемешать.

Такой салат стоит сразу подавать к столу, поскольку в салате уже добавлены сухарики.

Смотрите видео, как готовить салат с морковкой из СССР - рецепт:

Читайте также:

Кто такая yulia_smachno_tyt?

yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tyulia_smachno_tyt подписаны более 27 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР рецепт салат рецепты
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
У Трампа ответили Зеленскому на идею о ядерном оружии для Украины

У Трампа ответили Зеленскому на идею о ядерном оружии для Украины

16:30Украина
Переговоры о мире без Украины: Фесенко сказал, пойдет ли Трамп на такой шаг

Переговоры о мире без Украины: Фесенко сказал, пойдет ли Трамп на такой шаг

15:55Украина
Новые истребители Mirage 2000 и F-16 уже в Украине: в Минобороны раскрыли детали

Новые истребители Mirage 2000 и F-16 уже в Украине: в Минобороны раскрыли детали

15:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 7 февраля: Близнецам - хорошие новости, Козерогам - вознаграждение

Гороскоп на завтра 7 февраля: Близнецам - хорошие новости, Козерогам - вознаграждение

Карта Deep State онлайн за 6 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Цена "тает на глазах": в Украине подешевел на 12% один из основных овощей

Цена "тает на глазах": в Украине подешевел на 12% один из основных овощей

Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по Украине

Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по Украине

Атакует мороз, снег и сильный ветер: синоптики предупреждают об опасности

Атакует мороз, снег и сильный ветер: синоптики предупреждают об опасности

Последние новости

16:44

Не на деревьях или кустах: люди поражены из-за того, как именно растет арахис

16:40

Притянете к себе неприятности: вещи какого цвета лучше не надевать 7 февраля

16:35

Урожай уже не влияет: что будет с ценами на продукты в ближайшие месяцы

16:30

У Трампа ответили Зеленскому на идею о ядерном оружии для Украины

16:19

Следователи манипулируют с автоматизированными распределениями дела Коломойского, - адвокат

Трамп будет вести отдельные переговоры с Зеленским и Путиным, а потом попытается свести две стороны - ФесенкоТрамп будет вести отдельные переговоры с Зеленским и Путиным, а потом попытается свести две стороны - Фесенко
16:06

150 млн: Джессика Альба готовится к битве за детей и имущество

15:55

Переговоры о мире без Украины: Фесенко сказал, пойдет ли Трамп на такой шагВидео

15:54

Новые истребители Mirage 2000 и F-16 уже в Украине: в Минобороны раскрыли детали

15:50

Станет намного легче: как пережить сильную магнитную бурю

Реклама
15:41

Давно забытый, но такой вкусный салат: рецепт из СССР за 5 минут

15:33

5 комнатных растений, которые нельзя ставить в спальне

15:29

"Бюро уже не торт" – антикоррупционеры, всегда поддерживавшие НАБУ, требуют его закрыть, а здание продать

15:26

В Украине создадут правила поведения для военных ТЦК и СП: что изменится

14:59

Путин и Трамп встретятся уже за несколько недель: в Госдуме РФ сделали заявление

14:53

Копеечное средство гарантирует эффект: чем легко отмыть силиконовый герметик

14:52

"Не надо себя тешить надеждами": известно, прорвется ли РФ в Днепропетровщину

14:39

Есть один способ заставить РФ соблюдать режим прекращения огня - ФесенкоВидео

14:35

Андрей Данилко разгромил роспропагандистов за ложь про концерты Верки Сердючки

14:35

Кто и когда представит мирный план Трампа: Келлог раскрыл детали

14:03

Плацдарм РФ "тает": ВСУ выбивают врага с Харьковщины, закрепиться не удается

Реклама
13:59

Нужен всего месяц для подготовки: известно, когда откроют аэропорт Борисполь

13:55

Антициклон накрывает Украину: синоптик назвала даты мощных морозов

13:48

У Трампа сделали заявление по ядерному оружию для Украины

13:32

Ноги на лице и объятия с разбегу: известная певица впервые показала мужаВидео

13:30

Шикарная закуска из шампиньоном с новой начинкой - исчезают вмигВидео

13:14

Давняя приоритетная цель: ВСУ будут наращивать удары по аэродромам и НПЗ России

13:04

Где 3 отличия между девушками на велосипеде: только гений их найдет за 18 секунд

12:57

Скрытый запуск баллистических ядерных ракет: Кремль пошел на опасный маневр

12:56

Что будет "требовать" Путин и когда закончатся переговоры: военный сделал прогноз

12:48

"Горя нет": Седокову уличили в фальши и актерской игре

12:43

У Ольги Сумской проблемы со здоровьем - что случилось

12:29

Мирного плана нет: Фесенко оценил, сможет ли Трамп закончить войну за 100 днейВидео

12:22

Главный козырь Украины: ситуация в Курской области приближает РФ к переговорам

12:14

"Придется оставить оккупированные территории": Фесенко назвал способ договориться с РФВидео

12:09

Первые самолеты Mirage 2000-5 прибыли в Украину

11:56

Картошка вместо учебы: зачем в СССР школьников заставляли работать в поле

11:45

"Друг друга валить": Кароль рассказала, как ее подставляли коллеги-конкуренты

11:37

Единственный авианосец РФ обречен: почему гордость Путина больше не выйдет в море

11:30

Оккупанты Путина накапливают силы на четырех направлениях: в НГУ раскрыли детали

10:53

В 8 областях введены аварийные отключения света: где не будет электроэнергии

Реклама
10:49

Десятки компаний, элитная недвижимость: жена Порошенко пытается снять арест с имущества по делу о госизмене мужа-олигарха, - СМИ

10:35

РФ атаковала 77 дронами и двумя ракетами: есть разрушения в трех областях Украины

10:32

Путинистка Шукшина нанесла сокрушающей удар своей матери

10:25

Войска РФ готовятся в лоб штурмовать Купянск: в Forbes раскрыли планы врага

10:20

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Свиньям - манипуляции, Собакам - злость

10:03

ВСУ назвали потери России и КНДР за 6 месяцев операции на Курщине

09:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 февраля (обновляется)

09:28

Жена молчуна Игоря Николаева спровоцировала слухи о разводе - детали

09:26

Мирный план Трампа представят в Мюнхене: в Bloomberg раскрыли три главных пункта

09:17

Карта Deep State онлайн за 6 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять