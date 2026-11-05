В США после победы демократов на выборах готовят импичмент — что известно

Голосование по вопросу об импичменте может состояться уже на следующей неделе.

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Хегсету грозит импичмент: в Конгрессе США готовят неожиданный удар по Трампу / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Кратко:

Масси инициирует голосование по импичменту Хегсета

Хегсета считают виновным в поражении из-за войны с Ираном

Трамп заявил, что не собирается увольнять министра

Палата представителей Конгресса США может уже на следующей неделе проголосовать за импичмент министра обороны Пита Хегсета, которого часть республиканцев считает ответственным за сокрушительное поражение партии на промежуточных выборах. Конгрессмен от Кентукки Томас Масси заявил, что инициирует голосование, как только Конгресс возобновит работу, а несколько источников в Республиканской партии ожидают, что решение будет принято. Об этом пишет CNN.

По словам собеседников телеканала среди республиканцев, именно Хегсет сыграл ключевую роль в том, чтобы убедить Дональда Трампа атаковать Иран без стратегии выхода и без плана на случай политических последствий. По их мнению, министр переоценил способность США быстро и легко выиграть войну, а конфликт превратился в трясину, обострил проблему высокой стоимости и спровоцировал бунт избирателей против партии.

видео дня

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду, 4 ноября, выступил с экстренным заявлением, хотя и не назвал виновных в войне.

"Причина, по которой мы проиграли, - это война", - заявил Вэнс.

В то же время республиканские стратеги в Палате представителей и Сенате признают, что проблемы партии не ограничиваются войной, а потери сопоставимы с поражением 2008 года. Однако прямо обвинять в этом Трампа лидеры партии не решаются.

Джей Ди Вэнс / Инфографика: Главред

Что говорят в Белом доме и Пентагоне

Несмотря на давление, Трамп пока не утратил доверия к министру, хотя и продолжает расспрашивать союзников о его работе, сообщили CNN несколько чиновников Белого дома.

"Всего два дня назад президент был с ним в одной комнате и говорил ему: „Ты мой лучший парень. Ты лучший из всех, кто у меня есть"", - рассказал один из них.

Отвечая на вопросы журналистов в среду, Трамп опроверг планы уволить Хегсета и заявил, что тот "делает очень хорошую работу". Президент также защитил решение о войне с Ираном.

"Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы сделал это снова", - сказал Трамп.

Главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в заявлении подчеркнул, что Хегсет "не отступит и не позволит запугать себя политикам, стремящимся набрать партийные очки или начать фальшивые расследования там, где нет никаких нарушений".

"Мы и впредь будем воплощать повестку дня президента Трампа в Министерстве войны - несмотря на угрозы фиктивной охоты на ведьм со стороны демократов, - и министр Хегсет на 100% настроен возглавлять ведомство до конца президентского срока Трампа", - добавил Парнелл.

Впрочем, некоторые республиканцы, близкие к Белому дому, считают, что ответственность должен понести именно глава Пентагона.

"Если президент всерьёз хочет, чтобы кто-то взял на себя ответственность за это, то это Пит Хегсет. Пит с самого начала был либо нечестен, либо ошибался - и то, и другое неприемлемо - в отношении сроков, целей и задач", - сказал CNN один из республиканцев, близких к Белому дому.

Почему конгрессмен из Кентукки Томас Масси требует отставки Хэгсета

Масси, который в мае проиграл праймериз ставленнику Трампа, еще в сентябре внес статьи об импичменте против Хегсета, однако тогда голосование в Палате представителей так и не состоялось. Теперь конгрессмен пообещал повторить попытку, а отказаться от неё готов лишь в одном случае - если Хегсет уйдёт в отставку, пишет Forbes.

"Так провалить выборы из-за одного-единственного вопроса невозможно. Этого можно было полностью избежать, если бы они просто вырвались из культового поклонения Дональду Трампу", - сказал Масси CNN.

Впрочем, даже если Палата представителей объявит импичмент, для отстранения министра от должности понадобятся голоса двух третей сенаторов.

Выборы в США в 2026 году / Инфографика: Главред

Чего ждать Украине после выборов в США

Поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США может заставить Дональда Трампа изменить политику в отношении Украины. Киев может оказаться частью политического компромисса между президентом США и демократами. Об этом рассказал политтехнолог Ярослав Макитра в эфире телеканала FREEДOM.

По словам эксперта, главными причинами провала республиканцев стали экономические проблемы и поведение самого Трампа. Украинский вопрос также повлиял на результаты, но не был определяющим.

"Это свидетельствует о том, что падение поддержки Трампа и протест американских избирателей против него фактически происходят в режиме реального времени. То есть падение происходит очень стремительно. И после такого результата по инерции будет еще хуже, поэтому, конечно же, политика Белого дома будет меняться", - пояснил Макитра.

Первый сценарий предполагает, что американский президент попытается переложить ответственность за поражение на Киев. Однако политтехнолог считает такое развитие событий маловероятным из-за масштаба неудачи республиканцев.

"Скорее всего, он всё-таки не будет обвинять Украину. Хотя такой сценарий тоже мог бы быть, и как следствие - обострение отношений с Украиной. Скорее всего, этот сценарий отходит на второй план, потому что поражение слишком сокрушительное и нужно кардинально менять многие подходы", - отметил эксперт.

Второй, позитивный сценарий связан с политическими договоренностями между Трампом и демократами. Президенту понадобятся голоса оппозиции для принятия законов, тогда как демократам потребуется его поддержка собственных инициатив.

Украинский вопрос может стать частью этих договоренностей, поскольку поддержку Киева выражают представители обеих американских партий.

"Вот этот сценарий как раз и может сработать и во многом помочь Украине. (...) Может быть какой-то политический компромисс. Как раз вопрос Украины может быть частью этого пакета компромиссов", - сказал Макитра.

При таком развитии событий Украина может получить дополнительные законодательные решения в свою поддержку и финансирование.

Третий сценарий предполагает, что Вашингтон сосредоточится на внутриполитической борьбе, а украинский вопрос временно утратит приоритетность. Такая ситуация, по оценке Макитры, может продлиться год-полтора.

В то же время эксперт не ожидает дальнейшего ухудшения положения Украины из-за ослабления позиций Трампа и сокращения его возможностей для сотрудничества с Россией.

"Если сценарий будет нейтральным, когда Украина отойдет на второй-третий план и ничего не будет происходить, то будет внутриамериканская борьба, и год-полтора придется жить в таком режиме. Но хуже уже вряд ли будет", - подытожил политтехнолог.

Выборы в США - новости по теме

Как сообщал Главред, по прогнозам ведущих американских СМИ, демократы получат контроль над обеими палатами Конгресса. Президент Дональд Трамп пообещал признать результаты промежуточных выборов и сотрудничать с Демократической партией. Еще до голосования Трамп связывал свою позицию с тем, будут ли выборы "честными".

Демократы уже готовятся к масштабным проверкам администрации Трампа и его семьи. По данным Financial Times, о которых пишет "Фокус", главной темой расследований против Трампа станет возможная коррупция в окружении президента. О готовности к расследованиям заявил конгрессмен Роберт Гарсия, который, вероятно, возглавит комитет Палаты представителей по надзору.

Конфликт с Ираном также может получить продолжение. Еще в конце октября, по данным The Wall Street Journal, США предупредили страны Персидского залива о необходимости подготовиться к возможной новой войне с Ираном после промежуточных выборов. Эскалация, по информации издания, может быть направлена на ослабление военного потенциала Ирана и принуждение его руководства к переговорам.

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Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится множество филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. Во всём мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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