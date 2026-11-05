Садоводам советуют вбить гвоздь в дерево для урожая: действительно ли метод работает

Этот метод якобы пробуждает в растении инстинкт выживания, но его эффективность не доказана.

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Как улучшить плодоношение дерева / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Зачем садоводы вбивают гвозди в стволы плодовых деревьев

Чем этот метод угрожает здоровью дерева

Что проверить, если дерево не плодоносит

видео дня

Гвоздь, вбитый в ствол плодового дерева, якобы заставляет его быстрее зацвести и дать плоды. Такой совет распространяет в TikTok садовница Марилус дель Кампо, автор аккаунта La granja de mis suenos. Впрочем, научных доказательств эффективности метода нет, а специалисты предупреждают о риске инфекций для дерева, сообщает Blikk.

Совет быстро набрал популярность в соцсетях благодаря своей простоте. В то же время последствия такого вмешательства для растения вызывают немало вопросов.

Принцип действия садовница связывает с естественной защитной реакцией растения, которое чувствует угрозу. Такое вмешательство, по её словам, меняет поведение дерева: вместо роста оно отдаёт предпочтение размножению.

"Если вбить гвоздь в плодовое дерево, оно может быстрее дать урожай, потому что гвоздь создает для него стресс, вызывает ощущение опасности", - пояснила дель Кампо в одном из своих видео.

Ощутив потенциальную угрозу, растение в качестве механизма выживания может направить часть ресурсов на формирование цветов и плодов. Метод призван ускорить этот естественный процесс, ход которого зависит от конкретного вида.

Доказана ли эффективность метода

Подтверждений того, что гвоздь в стволе действительно повышает урожайность, нет. Определенные стрессовые условия могут влиять на цветение отдельных растений, однако это не означает, что любое повреждение дает положительный результат.

Специалисты предупреждают: повреждение ствола может нарушить структуру дерева и облегчить проникновение грибков и других организмов, вызывающих инфекции. Молодые, ослабленные или больные деревья прокалывать для стимулирования цветения не рекомендуется.

Использование ржавого гвоздя также не гарантирует, что растение получит больше питательных веществ или даст более обильный урожай.

Где нельзя сажать фруктовые деревья / Инфографика: Главред

Что делать, если дерево не плодоносит

Когда дерево не цветет или дает мало плодов, прежде всего стоит проверить условия его выращивания. Среди ключевых факторов - освещенность, полив, тип почвы, подкормка и обрезка.

Стоит учитывать и биологические особенности вида. Некоторым деревьям требуется несколько лет, чтобы начать плодоносить, а другим для полноценного опыления необходимо соседнее совместимое растение.

Смотрите видео об ещё одном способе, который может помочь, если дерево растёт, но не плодоносит:

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Об источнике: издание Blikk Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежало швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешло под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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