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ВСУ сорвали наступление РФ на нескольких направлениях: где враг атаковал больше всего

Дарья Пшеничник
5 ноября 2026, 10:32
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Больше всего атак противник совершил на Константиновско-Дружковском направлении, однако продвинуться не смог.

ВСУ, Фронт, Война
ISW проанализировал ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из отчета ISW:

видео дня
  • ВСУ сорвали попытки врага прорваться на нескольких участках фронта
  • Интенсивность атак на Добропольском направлении снизилась
  • Украинские силы контратаковали в районе Сум и Орехова

Российские войска 3–4 ноября штурмовали украинские позиции сразу на нескольких участках фронта, от севера Сумской области до Запорожской области, однако подтвержденного продвижения не достигли. Самым горячим стало Константиновско-Дружковское направление, где противник за двое суток атаковал 24 раза, сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем свежем отчете.

По данным Генерального штаба ВСУ, ни на одном другом отдельном направлении за этот период враг не совершил столько штурмов. В то же время на соседнем Добропольском направлении интенсивность атак снизилась, хотя именно там оккупанты концентрировали основные силы по крайней мере с 1 августа 2026 года.

В Добропольском районе российские подразделения продолжали вести наступательные действия, однако украинские контратаки не позволили им продвинуться.

Заречное остается "серой зоной"

На Лиманском направлении не подтвердились заявления об установлении российского контроля над Заречным, расположенным к северо-востоку от Лимана. Эти утверждения опроверг даже источник, связанный с Западной группировкой войск РФ.

По его информации, населенный пункт до сих пор находится в спорной "серой зоне", где оккупанты лишь пытаются закрепиться.

Безрезультатными для врага оказались и атаки к востоку от Славянска и Краматорска. Силы обороны тем временем контратаковали вдоль южного берега Северского Донца и к юго-востоку от Славянска.

Сумская область и юг: противник не продвинулся

На севере Сумской области российские войска 3 и 4 ноября продолжали наступательные попытки, но не добились успеха из-за контратак ВСУ к северо-востоку от Сум. Источник, освещающий действия российской Северной группировки, сообщал об активизации штурмов в направлении Мирополья 4 ноября.

На юге враг также остался на прежних позициях. Оккупанты атаковали на Гуляйпольском направлении и в западной части Запорожской области, а украинские защитники проводили контратаки к югу от Орехова.

На какие города нацелились россияне - мнение эксперта

Полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский в эфире Радио NV рассказал, что Доброполье и Константиновка могут оказаться под контролем российских оккупантов, если Силы обороны не получат дополнительное пополнение личного состава. Стратегическая задача Кремля остается неизменной - захватить весь Донбасс.

По словам эксперта, сокращение количества направлений активного российского наступления не означает, что угроза миновала. Несмотря на значительные потери, российские войска будут продолжать продвигаться вперед.

"Я очень осторожно говорю о стабилизации, я далек от эйфории. Когда мы говорим о сужении участков, на которых противник ведет наступательные боевые действия, то совершенно естественно, что они понесли огромные потери, но при этом поставленная задача не была отозвана и не изменилась", - подчеркнул Грабский.

Он отметил, что для предотвращения прорыва необходимо усиливать украинские подразделения дополнительными ресурсами и личным составом. В то же время без надлежащего пополнения эксперт не берется гарантировать удержание позиций в Константиновке, на окраинах Часового Яра и в Доброполье.

Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Главред писал, что аналитический проект DeepState 2 ноября обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ продвинулась в Запорожской области.

Напомним, в октябре российская армия потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 оккупантов. В то же время Силы обороны Украины освободили больше территории, чем российские оккупанты смогли захватить.

Ранее аналитики проекта DeepState зафиксировали продвижение российских сил в Харьковской области вблизи приграничного села Гранов. В сообщении указано, что обновление карты произошло 30 октября и что враг расширил зону контроля возле Гранова в Дергачевской общине.

Кроме того, в одном из предыдущих отчетов ISW указано, что ВСУ недавно продвинулись к северо-востоку от Боровой и провели контратаки вблизи Лимана и Славянска.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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