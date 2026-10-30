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Ситуация обостряется: армия РФ продвинулась на важном участке фронта

Инна Ковенько
30 октября 2026, 16:23
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Оккупанты продвинулись вблизи приграничного села Харьковского района.
Ситуация обостряется: армия РФ продвинулась на важном участке фронта
Оккупанты продвинулись в Харьковской области / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Что известно:

  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
  • Войска РФ продвинулись в Харьковской области

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационная армия РФ продвинулась в Харьковской области.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в пятницу, 30 октября.

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Где продвинулся враг

По информации аналитиков, оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов на Харьковском направлении. Армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи приграничного села Гранов Дергачевской общины Харьковской области.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Гранева", - говорится в сообщении аналитиков. Ключевые слова и запросы - все через запятую

Враг продвинулся в районе Гранева
Враг продвинулся вблизи Гранева / Фото: DeepState

Что изменится в войне весной - мнение комбата

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" считает, что имперские планы Владимира Путина обречены на провал. По его словам, весной может стать понятно, когда и на каких условиях закончится война.

По мнению командира, Россия воюет не только за украинские территории, но и стремится восстановить империю. Он считает, что Путин готов достигать этой цели любой ценой, несмотря на потери людей и ресурсов.

"Однако его планы обречены на крах, потому что дела идут плохо. Враг не только наступает, но и несет потери", - отметил "Лука" в интервью Главреду.

DeepState, карта DeepState
Карта DeepState / Инфографика: Главред

По словам военного, потери российской армии, возможные конфликты внутри российской верхушки и дальнобойные удары Украины могут изменить ситуацию уже весной. Этот период, как считает командир, откроет для Украины новые возможности и поможет понять перспективы завершения войны.

Ситуация на фронте - последние новости

Главред писал, что российским оккупационным войскам удалось проникнуть в северные районы Купянска в Харьковской области и закрепиться там небольшими группами. В настоящее время в городе находятся как украинские, так и российские подразделения. Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Ранее аналитики DeepState сообщали, что российские войска продвинулись вблизи Константиновки в Донецкой области. Еще один участок продвижения зафиксирован в районе села Воздвижовка Гуляйпольского района Запорожской области.

Напомним, аналитики Института изучения войны заявляли, что Силы обороны достигают медленных, но тактически значимых успехов на Александровском направлении. В долгосрочной перспективе это может создать угрозу для российской логистики и операций в районах Александровки и Гуляйполя.

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Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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