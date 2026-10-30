США и РФ обсуждают снятие санкций с многомиллиардного фонда Кремля – CNN

Администрация президента США и Кремль обсуждают возможную отмену американских санкций против Российского фонда прямых инвестиций.

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США обсуждают с Россией отмену ограничений против фонда Кремля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Кратко:

США рассматривают возможность смягчения санкций против России

Белый дом пытается сдержать цены на топливо перед выборами в США

Киев и Европа опасаются новых уступок Москве

Администрация президента США Дональда Трампа и российские власти обсуждают возможность снятия американских санкций с Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), располагающего активами на миллиарды долларов. Такое решение может стать очередной уступкой Вашингтона Москве на фоне переговоров о прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявления помощника президента России Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрия Ушакова и американского чиновника.

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Ушаков рассказал журналистам, что консультации с США по вопросу отмены ограничений против государственного инвестиционного фонда продолжаются уже некоторое время. По его словам, генеральный директор РФПИ и специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев активно обсуждает эту тему с американскими чиновниками.

"Каким будет результат, я не знаю", - добавил помощник российского президента.

Американский чиновник подтвердил, что администрация Трампа рассматривает возможность исключения фонда из санкционного списка. Он отметил, что Дмитриев оказался полезен американским переговорщикам в процессе обсуждения путей прекращения войны в Украине.

"Администрация проводит обычный процесс оценки заявления РФПИ об исключении из списка, чтобы улучшить отношения между США и Россией и помочь прекратить войну", - заявил представитель США.

США рассматривают возможность смягчения санкций против России

Ограничения в отношении РФПИ ввела администрация бывшего президента США Джо Байдена после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Тогда фонд охарактеризовали как фактически скрытый финансовый инструмент Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Обсуждение возможной отмены санкций происходит на фоне других решений Трампа, вызвавших критику в Вашингтоне и обеспокоенность среди западных союзников США.

Ранее в этом месяце американский президент объявил о достижении договоренности, которая позволит поставлять российское дизельное топливо на мировые энергетические рынки. Кроме того, он отменил очередной пакет ограничений, связанных с продажей российских ископаемых энергоносителей, который незадолго до этого был подписан.

Также была отложена законодательная инициатива о введении пошлин до 100% на товары из государств, являющихся крупнейшими покупателями российской нефти и газа. Речь идет о пяти ведущих импортерах российского сырья, экспорт которого обеспечивает Москву средствами для финансирования военных действий.

Договоренность по дизельному топливу предусматривает приостановку санкций на его экспорт сроком на шесть месяцев. Это позволит продавать топливо по рыночным ценам. При этом эксперты сомневаются, что такое решение окажет существенное влияние на мировой рынок дизеля.

Россия запретила экспорт дизельного топлива в начале июля после того, как удары украинских беспилотников по российским НПЗ привели к масштабному дефициту топлива внутри страны.

Белый дом пытается сдержать цены на топливо перед выборами в США

Как отмечает CNN, администрация Трампа стремится снизить давление на цены на нефть и дизельное топливо в США накануне промежуточных выборов, которые состоятся на следующей неделе.

Сам американский президент объяснил решение ослабить часть санкций стремлением сохранить Россию за столом переговоров.

"Я веду переговоры о мире в войне между Россией и Украиной и не хочу делать ничего, что могло бы бессмысленно оттолкнуть Россию от стола переговоров", - написал Трамп в Truth Social 18 октября.

В то же время глава Белого дома обвинял Украину в росте мировых цен на топливо и усиливал давление на президента Владимира Зеленского, требуя прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это происходит на фоне продолжающихся российских атак на украинские города, села и энергетическую инфраструктуру.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Киев и Европа опасаются новых уступок Москве

На фоне сближения Вашингтона и Москвы в Киеве и европейских столицах растет обеспокоенность тем, что администрация Трампа может пойти на новые уступки России, пытаясь добиться от Владимира Путина согласия на мирное соглашение.

Украина уже длительное время призывает усилить санкционное давление на российский экспорт энергоносителей. Доходы от продажи нефти и газа остаются одним из источников финансирования российской войны.

Как Путин может использовать снятие санкций США - мнение эксперта

Главред писал , что, по словам главы Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, Кремль попытается использовать нынешние решения Дональда Трампа, чтобы выстроить с США двусторонний трек, не привязанный к мирному процессу.

Ближайшие шаги Кремля, по мнению политолога, будут направлены на то, чтобы превратить нынешнее потепление отношений с Вашингтоном в стабильный канал взаимодействия. Энергетические соглашения, которые уже обсуждают Москва и Вашингтон, эксперт считает лишь верхушкой айсберга.

Снятие санкций с РФ - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп приостановил введение ключевых санкций против России и рассматривает возможность дальнейшего ослабления ограничений на торговлю российскими энергоносителями.

Ранее сообщалось, что администрация президента США может рассмотреть возможность дальнейшего смягчения санкций против России, в частности ограничений, затрагивающих отрасль производства удобрений.

Накануне Дональд Трамп приостановил на 60 дней применение санкций и пошлин против России, предусмотренных "законом Грема", который он сам подписал всего месяц назад.

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Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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