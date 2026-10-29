Почему нельзя класть коврик вплотную к входной двери

Проблемы, связанные с неправильным расположением коврика у двери, большинство замечает не сразу.

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Правильное размещение коврика убережет от проблем с дверью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Почему коврик у входной двери опасен осенью

Как правильно разместить коврик, чтобы защитить дверь от влаги

Коврик, положенный вплотную к деревянной входной двери, может привести к гниению нижней части двери и дверной коробки. Наибольший риск возникает в дождливую осеннюю пору, когда мокрые волокна неделями удерживают влагу у древесины.

Главред узнал, что автор французского журнала Minutes Maison объяснил, почему не следует придвигать коврик к двери осенью. Об этом пишет Kertvar.

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Как коврик может повредить дверь

Волокна коврика впитывают воду, как плотная губка, и отдают её очень медленно. Прижатый к порогу, мокрый коврик постоянно соприкасается с нижней частью двери и коробки.

"Под ним нет ни света, ни движения воздуха, поэтому влага, которая должна была бы испариться между дождями, может оставаться на древесине в течение всей недели ненастной погоды", - подчеркнул автор.

Как определить, что дверь уже гниет

Первые признаки поражения можно заметить без специальных инструментов:

коричневые или сероватые пятна и водяные круги внизу двери;

мелкие пузырьки под краской или лаком;

древесина, которая расслаивается или крошится;

затхлый запах у порога, особенно в сырую погоду;

почерневшая нижняя часть дверной коробки.

Эксперт советует провести простой тест: воткнуть тонкую отвертку или кончик ножа в нижнюю часть двери. Если древесина крошится, гниение уже началось.

Как правильно укладывать коврик у входной двери

Кокосовый коврик хорошо очищает обувь от грязи, однако из-за плотного плетения плохо подходит для мест, куда попадает дождь. Перфорированные резиновые и синтетические модели лучше пропускают воду, если не образуют барьер перед порогом.

Но при этом расположение коврика гораздо важнее, чем материал, из которого он изготовлен. Поэтому коврик нужно отодвигать на несколько сантиметров, чтобы оставался зазор для циркуляции воздуха.

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