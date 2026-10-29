Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему нельзя класть коврик вплотную к входной двери

Анна Косик
29 октября 2026, 12:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
Проблемы, связанные с неправильным расположением коврика у двери, большинство замечает не сразу.
Почему нельзя класть коврик вплотную к входной двери
Правильное размещение коврика убережет от проблем с дверью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

  • Почему коврик у входной двери опасен осенью
  • Как правильно разместить коврик, чтобы защитить дверь от влаги

Коврик, положенный вплотную к деревянной входной двери, может привести к гниению нижней части двери и дверной коробки. Наибольший риск возникает в дождливую осеннюю пору, когда мокрые волокна неделями удерживают влагу у древесины.

Главред узнал, что автор французского журнала Minutes Maison объяснил, почему не следует придвигать коврик к двери осенью. Об этом пишет Kertvar.

видео дня

Как коврик может повредить дверь

Волокна коврика впитывают воду, как плотная губка, и отдают её очень медленно. Прижатый к порогу, мокрый коврик постоянно соприкасается с нижней частью двери и коробки.

"Под ним нет ни света, ни движения воздуха, поэтому влага, которая должна была бы испариться между дождями, может оставаться на древесине в течение всей недели ненастной погоды", - подчеркнул автор.

Как определить, что дверь уже гниет

Первые признаки поражения можно заметить без специальных инструментов:

  • коричневые или сероватые пятна и водяные круги внизу двери;
  • мелкие пузырьки под краской или лаком;
  • древесина, которая расслаивается или крошится;
  • затхлый запах у порога, особенно в сырую погоду;
  • почерневшая нижняя часть дверной коробки.

Эксперт советует провести простой тест: воткнуть тонкую отвертку или кончик ножа в нижнюю часть двери. Если древесина крошится, гниение уже началось.

Как правильно укладывать коврик у входной двери

Кокосовый коврик хорошо очищает обувь от грязи, однако из-за плотного плетения плохо подходит для мест, куда попадает дождь. Перфорированные резиновые и синтетические модели лучше пропускают воду, если не образуют барьер перед порогом.

Но при этом расположение коврика гораздо важнее, чем материал, из которого он изготовлен. Поэтому коврик нужно отодвигать на несколько сантиметров, чтобы оставался зазор для циркуляции воздуха.

Больше новостей:

Об источнике: Kertvár.hu

Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ковер
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала Чернигов, Кременчуг и Запорожье: есть погибшие и раненые

РФ атаковала Чернигов, Кременчуг и Запорожье: есть погибшие и раненые

13:33Украина
"Ужасный удар": в Днепре возросло число раненых после "прилета" по вокзалу

"Ужасный удар": в Днепре возросло число раненых после "прилета" по вокзалу

12:51Украина
РФ ударила по вокзалу в Днепре, погибли 13 человек: детали трагедии

РФ ударила по вокзалу в Днепре, погибли 13 человек: детали трагедии

11:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Землю охватит магнитная буря красного уровня: когда начнётся 5-балльный шторм

Землю охватит магнитная буря красного уровня: когда начнётся 5-балльный шторм

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика и собакой за 38 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика и собакой за 38 с

В Украину надвигается холод: синоптик раскрыла, когда температура резко снизится

В Украину надвигается холод: синоптик раскрыла, когда температура резко снизится

Без морозилки и лишних хлопот: как заготовить капусту для голубцов на зиму

Без морозилки и лишних хлопот: как заготовить капусту для голубцов на зиму

Как почистить ковер содой: простой способ устранить неприятные запахи

Как почистить ковер содой: простой способ устранить неприятные запахи

Последние новости

13:51

Плесень исчезнет моментально: простой способ отчистить ванную комнату

13:49

Зачем распыляют пену для бритья в унитазе: неожиданный эффект

13:38

Позже, чем многие думают: когда малыши готовы к детскому саду

13:33

РФ атаковала Чернигов, Кременчуг и Запорожье: есть погибшие и раненые

13:16

"Сразу начала ревновать": Горовая впервые рассказала об изменах Потапа с Каменских

Трамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – ОгрызкоТрамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – Огрызко
13:11

Скандал вокруг "Моршинской": Радину обвинили в манипуляциях и предвзятости

12:51

"Ужасный удар": в Днепре возросло число раненых после "прилета" по вокзалу

12:29

Почему нельзя класть коврик вплотную к входной двери

12:21

В Украине хотят запретить весь русскоязычный культурный продукт: что известно

Реклама
12:11

Китайский гороскоп на завтра, 30 октября: Змеям - отказ, Тиграм - деликатность

11:55

Украинцев могут лишить даже единственного жилья: кому грозит наказание

11:53

"Не стоило говорить правду": Трампа высмеяли за слова о деле Майка Тайсона

11:34

РФ ударила по вокзалу в Днепре, погибли 13 человек: детали трагедии

11:26

Победитель "МастерШеф. Профессионалы" потерял брата на фронте: "Остался ребенок"Видео

11:16

В ISW раскрыли истинные цели Кремля на переговорах по Украине

11:07

Как снять скотч с бумаги, чтобы не повредить документ — классный лайфхак

10:57

Ремонт стиралки больше не нужен: как быстро найти и устранить протечкиВидео

10:56

Бывший народный депутат Луценко напомнил о "странном обмене" и коррупции в окружении главы Госслужбы восстановления Ивана Федорова

10:45

В США скончалась оскароносная актриса

10:40

Камалия снялась на БТР в военной форме и угодила в скандал - что она ответилаВидео

Реклама
10:28

В Москве разворачивают самолеты: в РФ жалуются на самую масштабную атаку дронов

10:15

Названа причина смерти Хайден Панеттьери: расследование завершено

09:51

В Чернобыльской зоне обнаружили очень редкий гриб: чем его вид удивляет людей

09:48

"Сильно заболела": Елена Тополя приняла сложное решение

09:20

Графики не действуют: в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии

09:17

Переговоры по Украине могут отложить: в Кремле назвали неожиданную причину

09:11

Вкуснейшая закуска за 5 минут: рецепт маринованного сала по-украински

08:31

Обстановка после перемирия на Херсонщине обострится - военный раскрыл план РФ

08:17

Украина разработала план по исключению России из ООН - Foreign Policy

07:40

Землю охватит магнитная буря красного уровня: когда начнётся 5-балльный шторм

07:16

В США отказываются расследовать ограничения работы Starlink в Украине

06:37

Россияне в Башкортостане и Луганске вздрагивали от взрывов: что атаковали дроны

05:11

Стиральная машина отстирает не хуже, но потребляет меньше света: какой режим выбрать

05:10

Какие знаки зодиака вот-вот станут счастливее: жизнь заиграет новыми красками

04:22

Газ горит желтым или красным пламенем: что нужно проверить

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика и собакой за 38 с

03:33

Без морозилки и лишних хлопот: как заготовить капусту для голубцов на зиму

02:32

Почему Трамп резко изменил отношение к России: экс-глава МИД раскрыл истинную причину

28 октября, среда
22:53

Лужа под ящиком для овощей и запах плесени: какую деталь холодильника забывают чистить

22:53

Духовка снова будет сиять: как отмыть застарелый жир без дорогих средств

Реклама
22:25

Актриса Катерина Тышкевич родила и показала фото сына

22:05

Невозможно: Осадчая рассказала, будет ли выходить "Светская жизнь"

21:48

РФ готовит удар по Киеву и еще трем областям: мониторы назвали вероятные цели врага

21:15

Дмитрий Танкович рассказал, как дочь научила его не бояться нового

21:05

Пятна на диване исчезнут без дорогой чистки: какой кухонный лайфхак советуют в сети

20:31

В Ровенской области российская атака унесла жизнь человека: что известно о "прилете"

20:10

Три знака зодиака, которые помогают всем, но не умеют просить о помощи

19:34

Комнатные растения вянут даже после полива: какая ошибка губит цветы

19:21

Как утеплить окна перед зимой без лишних затрат: самые простые способы

19:13

Свет будут отключать до конца суток: как будут действовать графики 29 октября

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять