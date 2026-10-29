В Украине хотят запретить весь русскоязычный культурный продукт: что известно

Кратко:
- Законодательные изменения позволят усилить позиции украинского языка
- Окончательные условия возможных изменений будут зависеть от решений ВРУ
В Украине планируют изменить законодательство, чтобы распространить запрет на весь русскоязычный культурный продукт. Сейчас действующие нормы ограничивают исполнение таких произведений на территории страны только в отношении граждан России. Об этом сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью hro talk.
По словам языкового омбудсмена, соответствующие изменения могут внести в закон "О культуре", в частности в статью 15, которая регулирует этот вопрос.
"Я надеюсь, изменения будут и в законе "О культуре", в частности в статье 15, где вне закона окажется русскоязычный культурный продукт. То есть это и те русскоязычные музыкальные произведения, которые сегодня еще, к сожалению, слушают граждане Украины, в том числе в публичном пространстве, и более того - исполняют их", - заявила Ивановская.
Она уточнила, что в нынешней редакции статьи 15 ограничения на исполнение русскоязычных песен и использование соответствующего культурного продукта в Украине распространяются на граждан РФ.
Ивановская также выразила надежду, что законодательные изменения позволят усилить позиции украинского языка. По ее словам, речь идет как о поправках к действующему закону о государственном языке, так и о возможных изменениях в законодательстве о культуре.
"Я надеюсь, что позиции украинского языка будут еще больше укреплены как поправками, которые мы предложили к действующему языковому закону, так и изменениями, которые, я надеюсь, будут внесены и в закон "О культуре", в частности в статью 15, касающуюся русскоязычного культурного продукта", - подчеркнула языковой омбудсмен.
Деятельность языковых омбудсменов
Напомним, Главред писал, в 2024 году уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь наложил 97 штрафов на общую сумму 360,4 тысяч гривен за нарушение языкового законодательства.
В 2025 году Кабинет министров Украины назначил нового языкового омбудсмена, им стала Елена Ивановская.
Языковой омбудсмен Елена Ивановская призвала синхронизировать закон Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" с положениями обновленного перевода Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, который МИД утвердил в январе 2024 года. Это предусматривает обновление перечня языков, которые нуждаются в поддержке и особой защите.
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О персоне: Елена Ивановская
Елена Ивановская - доктор филологических наук, профессор КНУ имени Шевченко. Более 20 лет Ивановская преподает фольклористику, является автором более 100 научных работ, в том числе о защите украинского языка.
Ивановская защитила кандидатскую диссертацию на тему "Фольклористическое наследие Анны Барвинок". Ее докторская называлась "Субъектно-образная система фольклора: категориальный аспект".
Кандидатура Ивановской была выдвинута на должность языкового омбудсмена после завершения полномочий Тараса Креминя. Решение о выдвижении принял уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
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