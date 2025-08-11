Русский надо убрать из перечня языков, нуждающихся в защите - языковой омбудсмен

Письмо с соответствующими предложениями Елена Ивановская направила премьер-министру Украины.

Русский надо убрать из перечня языков, нуждающихся в защите

Что сказала Елена Ивановская:

"Хартия региональных языков" была некорректно переведена

РФ годами обвиняла Украину в несоблюдении своих международных обязательств

Языковой омбудсмен Елена Ивановская призвала синхронизировать закон Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" с положениями обновленного перевода Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, который МИД утвердил в январе 2024 года. Это предусматривает обновление перечня языков, которые нуждаются в поддержке и особой защите. Об этом сообщили на официальной странице Уполномоченного по защите государственного языка в Facebook.

Отмечается, что из-за некорректного перевода хартии Россия годами обвиняла Украину в несоблюдении своих международных обязательств, а также смогла воспользоваться этим для политического манипулирования, направленного на подрыв статуса украинского языка как государственного.

"Москва годами использовала этот документ как инструмент манипуляций. Нам нужен адекватный перевод, чтобы изъять язык оккупанта из перечня. Русский не нуждается в нашей защите. Когда крымскотатарский и караимский стоят рядом с русским, это парадоксально", - подчеркнула Елена Ивановская.

Она напомнила, что Конституционный суд еще в 2021 году обязал органы власти устранить неопределенность в вопросах перевода текста, но изменения так и не были приняты.

По словам Уполномоченного, письмо с соответствующими предложениями она направила премьер-министру Украины.

Деятельность языковых омбудсменов:

В 2024 году уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь наложил 97 штрафов на общую сумму 360,4 тысяч гривен за нарушение языкового законодательства.

Он также заявлял, что артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, избежит наказания за выступление на концерте на русском языке.

В 2025 году Кабинет министров Украины назначил нового языкового омбудсмена, им стала Елена Ивановская.

Кто такая Елена Ивановская Елена Ивановская - доктор филологических наук, профессор КНУ имени Шевченко. Более 20 лет Ивановская преподает фольклористику, является автором более 100 научных работ, в том числе о защите украинского языка.

Ивановская защитила кандидатскую диссертацию на тему "Фольклористическое наследие Анны Барвинок". Ее докторская называлась "Субъектно-образная система фольклора: категориальный аспект".

Кандидатура Ивановской была выдвинута на должность языкового омбудсмена после завершения полномочий Тараса Креминя. Решение о выдвижении принял уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

