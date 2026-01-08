Какой когда-то была Киевщина: украинцев поставила в ступор карта 1699 года

Вы узнаете:
- Какой была Киевская область в конце 17 века
- Какие города есть на карте 1699 года
Сейчас Киев – это столица Украины, но когда-то земли этого региона выглядели совсем иначе. В частности, существует фрагмент карты, который изображает, как выглядела Киевская область в конце 17 века.
Главред решил разобраться, как выглядел Киев на карте 1699 года.
Как когда-то выглядела Киевская область
В Facebook-сообществе"Киевщина: страницы истории" опубликовали пост с фрагментом исторической карты Украины, на котором обозначены населенные пункты Киевщины, в частности Ржищев, Богуслав, Стайки, Переяслав, Триполье, Барышевка и Гоголев.
Отмечается, что карта была создана в конце 17 века и издана в 1699 году.
"Киевщина на карте Дж. Брюса и Ю. фон Магдена 1699 года. Ржищев, Богуслав, Стайки, Переяслав, Триполье, Барышевка, Гоголев", - говорится в сообщении.
В комментариях пользователи обратили внимание на особенности каллиграфии и способ написания названий городов и сел. В частности, удивление вызвали сокращенные названия населенных пунктов. Например, Золотоноша обозначена на карте как "Золо".
Кроме того, дискуссия возникла из-за границ и расположения Киева. Пользователи напомнили, что согласно тогдашним историческим соглашениям граница пролегала вдоль реки Ирпень, а Киев имел особый политико-административный статус.
Также пользователи заметили, что на карте нет части современных городов, но обозначены населенные пункты, которые разрослись.
Что интересно, пользователям предоставили и ссылку на полный вариант карты, который хранится в цифровой коллекции Национальной библиотеки Франции.
Читайте также:
- Когда-то с ним ходили все гуцулы: назван настоящий символ силы Карпат
- Миф об "одном языке": почему украинский, польский и русский — это разные миры
- Малиновый пиджак и кравчучка: символы украинских 90-х
Об источнике: Киевщина: страницы истории
Киевщина: страницы истории — это Facebook-сообщество, в котором пользователи делятся интересными фактами из истории Киевской области. В постах публикуются исторические фрагменты карт, фото и предания, которые раскрывают забытые страницы прошлого. Это общедоступная группа, насчитывающая 14 тысяч участников.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред