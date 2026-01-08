Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Какой когда-то была Киевщина: украинцев поставила в ступор карта 1699 года

Мария Николишин
8 января 2026, 13:31
203
Отдельное удивление вызвало написание названий городов и сел на карте.
Какой когда-то была Киевщина: украинцев поставила в ступор карта 1699 года
Карта Киевской области 1699 года / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

  • Какой была Киевская область в конце 17 века
  • Какие города есть на карте 1699 года

Сейчас Киев – это столица Украины, но когда-то земли этого региона выглядели совсем иначе. В частности, существует фрагмент карты, который изображает, как выглядела Киевская область в конце 17 века.

Главред решил разобраться, как выглядел Киев на карте 1699 года.

видео дня

Как когда-то выглядела Киевская область

В Facebook-сообществе"Киевщина: страницы истории" опубликовали пост с фрагментом исторической карты Украины, на котором обозначены населенные пункты Киевщины, в частности Ржищев, Богуслав, Стайки, Переяслав, Триполье, Барышевка и Гоголев.

Отмечается, что карта была создана в конце 17 века и издана в 1699 году.

"Киевщина на карте Дж. Брюса и Ю. фон Магдена 1699 года. Ржищев, Богуслав, Стайки, Переяслав, Триполье, Барышевка, Гоголев", - говорится в сообщении.

Какой когда-то была Киевщина: украинцев поставила в ступор карта 1699 года
Киевщина на карте 1699 года / фото: скриншот

В комментариях пользователи обратили внимание на особенности каллиграфии и способ написания названий городов и сел. В частности, удивление вызвали сокращенные названия населенных пунктов. Например, Золотоноша обозначена на карте как "Золо".

Кроме того, дискуссия возникла из-за границ и расположения Киева. Пользователи напомнили, что согласно тогдашним историческим соглашениям граница пролегала вдоль реки Ирпень, а Киев имел особый политико-административный статус.

Также пользователи заметили, что на карте нет части современных городов, но обозначены населенные пункты, которые разрослись.

Что интересно, пользователям предоставили и ссылку на полный вариант карты, который хранится в цифровой коллекции Национальной библиотеки Франции.

Какой когда-то была Киевщина: украинцев поставила в ступор карта 1699 года
Полная карта 1699 года / фото: скриншот

Читайте также:

Об источнике: Киевщина: страницы истории

Киевщина: страницы истории — это Facebook-сообщество, в котором пользователи делятся интересными фактами из истории Киевской области. В постах публикуются исторические фрагменты карт, фото и предания, которые раскрывают забытые страницы прошлого. Это общедоступная группа, насчитывающая 14 тысяч участников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Киевская область интересные новости История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Направлялся в Россию: дрон атаковал нефтяной танкер вблизи Турции, подробности

Направлялся в Россию: дрон атаковал нефтяной танкер вблизи Турции, подробности

14:32Мир
Ситуация невероятно критическая: что происходит в Днепре после обстрелов

Ситуация невероятно критическая: что происходит в Днепре после обстрелов

14:07Война
С лопатой стоят даже мэры: в Украине Армагеддон, регионы накрыла опасная непогода

С лопатой стоят даже мэры: в Украине Армагеддон, регионы накрыла опасная непогода

12:37Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

Гривня безумно полетела вниз: новый курс валют на 8 января

Гривня безумно полетела вниз: новый курс валют на 8 января

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

Последние новости

14:55

Один ингредиент меняет все: лучший способ идеальной яичницы – вкус потрясает

14:48

LaserVille объявляет о расширении услуг в Киеве новости компании

14:47

Враг может продвинуться к важному городу на Днепропетровщине - прогноз эксперта

14:36

Пять знаков зодиака встретят истинную любовь в этом году: кому повезет

14:32

Направлялся в Россию: дрон атаковал нефтяной танкер вблизи Турции, подробности

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
14:25

Жена Виктора Павлика слегла - врачи делают все возможное

14:07

Ситуация невероятно критическая: что происходит в Днепре после обстрелов

13:58

Михаил Поплавский: Университет культуры задаёт тренды и переходит к "Университету в смартфоне" актуально

13:53

Прореживать больше не нужно: огородница раскрыла лучший метод посадки морковиВидео

Реклама
13:33

"Это работает": Мэтт Деймон признался, как похудел для роли в "Одиссее"

13:31

Какой когда-то была Киевщина: украинцев поставила в ступор карта 1699 года

13:23

Восемь бытовых привычек, которые незаметно делают ваш дом грязнее и хуже

13:05

Вещи, которые никогда не выйдут из моды: стилисты назвали пять предметов

12:59

Тысячи погибших: в Польше предупредили о замысле Путина по войне в Украине

12:40

Кот в панике от пылесоса: почему животное боится и что делатьВидео

12:37

С лопатой стоят даже мэры: в Украине Армагеддон, регионы накрыла опасная непогода

12:30

Задорная Мартыновская похвасталась стильной фотосессией и стройными ножками

12:29

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

12:13

Военная помощь Британии: Украина получит 13 мощных систем ПВО

12:02

Вдова умершего ADAM растрогала душераздирающим обращением к нему

Реклама
11:44

Вдовец Брижит Бардо раскрыл причину смерти и последние слова звезды

11:36

"Вне всяких сомнений": в ВСУ прокомментировали якобы оккупацию Андреевки

11:29

Как убрать соль с обуви зимой: простые способы для кожи, замши и ткани

11:26

Стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора - как проголосовать

11:10

Облачно с дождем: какая погода в Харькове будет 8 января

11:08

Китайский гороскоп на завтра 9 января: Крысам - расставание, Свиньям - обида

11:04

"Нас просто уничтожают": оккупанты отказываются идти на штурмы

10:56

Младшую дочь Заворотнюк жестоко облапошили в РФ: что с ней сделали

10:40

"Неделя будет одной из самых сложных": украинцев предупредили о новом обстреле

10:29

"Даже стыдно": Кацурина прокомментировала личную жизнь на фоне слухов о разрыве с Дантесом

10:11

Почему 9 января нельзя пришивать пуговицы к одежде: какой церковный праздник

10:07

Его еще можно спасти: как понять, что денежное дерево погибает

09:42

Армия РФ оккупировала два села в Донецкой и Сумской областях - DeepState

09:34

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные переменыФото

09:23

Мелания ненавидит: Трамп раскрыл неожиданные подробности семейной жизниВидео

09:17

СМИ узнали, сколько самолетов F-16 потеряла Украина и как их прячут от врага

09:16

Астрологи назвали лучший месяц для каждого знака зодиака в 2026 году

09:14

Как говорить "я хочу" в отношениях без драмы: два простых шага к любовной гармонии

09:13

Почти весна: какой погодный сюрприз 8 января ждать Одессе

09:10

Переход Буданова в ОП: как это повлияет на ГУР?мнение

Реклама
08:57

Лариса Гузеева показалась на публике: выглядит, как бабушка

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 января (обновляется)

08:41

Отключение света в Украине — графики на 8 января (обновляется)

08:37

Оккупанты на Херсонщине намеренно портят свои катера – "АТЕШ"

08:30

Карта Deep State онлайн за 8 января: что происходит на фронте (обновляется)

07:51

Гороскоп Таро на сегодня 9 января: Козерогам - урок, Рыбам - достичь желаемого

07:48

Трамп одобрил жесткий санкционный удар по "спонсорам" Кремля: детали

07:13

Меньше, чем ожидали: сколько своих солдат страны Запада готовы направить в Украину

06:54

Российская агрессия и интервенция США в Венесуэлу: в чем разница?мнение

06:24

Любовь, деньги и переезд: зима готовит одному знаку зодиака неожиданные повороты

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять