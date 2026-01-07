Когда-то с ним ходили все гуцулы: назван настоящий символ силы Карпат

Гуцулов часто можно увидеть с маленьким топориком, который они носят не просто так.

Как гуцулы использовали бартку / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Каждый регион Украины имеет свои особые традиции и символы, которые рассказывают об истории жителей этой местности. В частности, гуцулов всегда изображают с маленьким топором, который имеет интересную историю.

Как называется гуцульский топорик

Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что бартка - это традиционный гуцульский топорик, который сочетает топор и палку.

По его словам, в Карпатах ее применяли для работы с деревом, хозяйственных дел и как средство защиты во время переходов через леса и горы. А длинная ручка служила опорой во время ходьбы по крутым склонам.

Как бартка связана с историей

Автор видео добавил, что для опрышков, в частности Олексы Довбуша, бартка была прежде всего оружием - компактным, маневренным и одновременно ударным.

"Ею пользовались в ближнем бою, а металлическое лезвие давало преимущество во время внезапных столкновений в горной местности. Именно поэтому бартка стала одним из символов опришкивского движения, которые боролись против палов, угнетавших крестьян в Карпатах", - подчеркнул он.

Рекорд с бартками в Верховине

Мужчина добавил, что в Верховине во время коляды установили рекорд. Тогда удалось собрать наибольшее количество барток на одной локации. Так, во время рождественского действа было зафиксировано 188 барток.

Что такое бартка - видео:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

