Когда-то с ним ходили все гуцулы: назван настоящий символ силы Карпат

Каждый регион Украины имеет свои особые традиции и символы, которые рассказывают об истории жителей этой местности. В частности, гуцулов всегда изображают с маленьким топором, который имеет интересную историю.
Как называется гуцульский топорик
Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что бартка - это традиционный гуцульский топорик, который сочетает топор и палку.
По его словам, в Карпатах ее применяли для работы с деревом, хозяйственных дел и как средство защиты во время переходов через леса и горы. А длинная ручка служила опорой во время ходьбы по крутым склонам.
Как бартка связана с историей
Автор видео добавил, что для опрышков, в частности Олексы Довбуша, бартка была прежде всего оружием - компактным, маневренным и одновременно ударным.
"Ею пользовались в ближнем бою, а металлическое лезвие давало преимущество во время внезапных столкновений в горной местности. Именно поэтому бартка стала одним из символов опришкивского движения, которые боролись против палов, угнетавших крестьян в Карпатах", - подчеркнул он.
Рекорд с бартками в Верховине
Мужчина добавил, что в Верховине во время коляды установили рекорд. Тогда удалось собрать наибольшее количество барток на одной локации. Так, во время рождественского действа было зафиксировано 188 барток.
Об источнике: канал Характерник на YouTube
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
