Фальшивые традиции: что на самом деле стоит за популярными украинскими символами

Марина Иваненко
12 ноября 2025, 23:28
Этнографы развенчивают популярные мифы о народных символах. Почему мотанка не была оберегом, Берегиня - литературный образ, а платок - не уникальный украинский атрибут.
Когда традиция становится фейком?
Когда традиция становится фейком? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Причины появления псевдотрадиций
  • Что не так с куклой-мотанкой

В современном украинском обществе, которое активно ищет свои исторические корни и возрождает национальные обычаи, вместе с аутентичным наследием распространяются и вымышленные традиции. Такие псевдоэтнографические явления возникают из-за недостатка проверенной информации и коммерческого интереса. Это приводит к искаженному представлению о народной культуре. Главред расскажет об этом более подробно.

Многие символы, которые воспринимаются как традиционные, не имеют исторической подоплеки и являются результатом современных реконструкций.

Причины появления псевдотрадиций

Этнограф Мария Курячая, гостья программы "Пороблено", отмечает, что основной причиной таких процессов стала потеря идентичности в 1990-х годах. В этот период общество искало новые культурные ориентиры, а бизнес использовал это как возможность для коммерческих проектов.

Самыми распространенными примерами являются образы куклы-мотанки, Берегини и инициатива "День платка".

Кукла-мотанка: исторические факты

Мария Курячая отмечает, что кукла-мотанка не была оберегом в традиционной культуре. Название "мотанка" появилось в новейший период и не зафиксировано в профессиональной этнографической и лингвистической литературе XIX-XX веков.

Народная кукла, которую изготавливали в Украине, выполняла игровую или декоративную функцию. Сакрального или обрядового значения она не имела. Современный образ мотанки является результатом переосмысления народных образцов и более поздних заимствований, вероятно из российской культурной среды начала 2000-х годов.

Образ Берегини

Образ Берегини также не имеет исторического подтверждения. Он возник в 1990-х годах как символ женщины-домохозяйки и хранительницы семейных ценностей, распространенный в литературе и медиа.

Сегодня этот образ часто используется в маркетинговых целях - как бренд для товаров, воды или бытовой продукции.

Символика вышивки

Мария Курячая обращает внимание на распространенное мнение, что вышивка имеет зашифрованные символы. По словам исследовательницы, такая трактовка является коммерциализированным упрощением.

В научных источниках символическое значение орнаментов фиксируется редко и только в конкретных локальных традициях. Поэтому обобщать или приписывать универсальные смыслы узорам некорректно.

Видео о псевдосимволах и фековых традициях можно посмотреть здесь:

"День платка" как пример государственной инициативы

Исследовательница также рассматривает "День платка". В отличие от "Дня вышиванки", который возник как общественная инициатива 2006 года, "День платка" вводится государственными структурами.

Праздник имеет обязательный характер для государственных учреждений, но не имеет народного происхождения. Платок как элемент одежды является европейским и восточным явлением XV-XIX веков, не уникальным для украинской культуры. Часто эти изделия происходят из Турции или России.

Фабрикованные традиции появляются из-за стремления общества к самоидентификации без надлежащего научного основания. этнографы отмечают: возрождение культуры должно опираться на исследования и проверенные источники, а не на коммерческие или политические проекты.

О персоне: Мария Курячая

Мария Курячая - украинский антрополог и исследовательница культуры. Она работает в Институте народоведения НАН Украины, где занимается вопросами миграции, внутреннего переселения и этнографии. Также популяризирует народоведение в медиа, пишет статьи о традиционной культуре и современных социальных процессах. Имеет степень магистра истории и опыт музейной работы. Ее исследования сочетают академический подход и живой рассказ о людях и их традициях.

