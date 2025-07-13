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От древних традиций до современных рецептов: что скрывает история украинского хлеба

Руслан Иваненко
13 июля 2025, 22:03
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Археологические находки подтверждают, что земледелие на украинских землях началось более 7 тысяч лет назад.
Хлеб
Пшеница попала на территорию Украины двумя путями, став основой для развития первых земледельческих сообществ / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как изменился хлеб в Украине за 7 тысяч лет
  • Почему украинцы пекли хлеб в форме птиц
  • Откуда пришла пшеница и как хлеб стал частью культуры

Украинцы испокон веков развивали свою нацию вместе с хлебом. Это была не только еда - это был способ выжить, строить и творить, источник силы и вдохновения. Хлеб стал частью обрядовости, фольклора и даже экономики. Недаром о нем слагали песни, говорили пословицы, передавали традиции через поколения.

Главред решил выяснить, почему хлеб веками оставался незаменимой частью украинской идентичности.

видео дня

От первых зерен на землях трипольцев до современных трендов ремесленного хлебопечения рассказывает автор на канале "WAS: популярная история".

Первые зерна на украинских землях

По словам автора, история хлеба в Украине берет начало еще 7-8 тысяч лет назад, когда наши предки начали обрабатывать землю. Археологические находки - зернотерки, серпы, мотыги - свидетельствуют о раннем развитии земледелия.

Первый злак - пшеница - пришла на украинские земли из так называемого Плодородного полумесяца в Юго-Западной Азии. Она попала сюда двумя путями: через Балканы и Нижнее Подунавье и из Центральной Европы через Волынь и Галичину.

Первыми земледельцами на территории Украины были трипольцы. Их первый хлеб - это каша из размоченных зерен, прообраз современной кутьи. Именно отсюда, вероятно, происходит слово "хлебтать".

От лепешек до закваски: путь тысячелетий

Автор отмечает: сначала человечество потребляло пресные лепешки - мацу, лаваш, питу, тортилью. Первый квасной хлеб, вероятно, появился случайно - когда тесто осталось в сосуде и забродило естественным образом.

В Украине ритуальный хлеб всегда имел особое значение. На Пасху пекли паски и сладкие папушники, на Рождество - калиту с маком и конопляными семенами. Свадьбу сопровождали обрядовые хлеба - шишки, жаворонки, сороки, голуби.

Во времена казачества потребляли лепешки-загребы, галушки и даже кашу из теста - соломаху, добавляя сушеные груши.

Хлеб XXI века: возвращение к традициям

Как отмечает автор, настоящая революция в хлебопечении в Украине началась в 2000-х. Люди все чаще отдают предпочтение ремесленным пекарням, которые выпекают хлеб с использованием гречки, льна, спельты, проса, семян тыквы и подсолнечника. Растет спрос на натуральные закваски, традиционные рецепты и функциональные ингредиенты.

Подробнее о тысячелетней истории украинского хлеба - смотрите в видео на YouTube-канале "WAS: популярная история".

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Об источнике: WAS: Популярная история

WAS: Популярная история - это украинский YouTube-канал, который в простой и динамичной форме рассказывает о событиях мировой и украинской истории. Видео отличаются качественной визуализацией, современной подачей и глубоким содержанием. Канал охватывает темы от древности до современности, часто развенчивая исторические мифы. Контент ориентирован на широкую аудиторию - от школьников до взрослых.

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