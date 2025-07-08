Загадка вкуса: как борщ изменил свой вид и что скрывают рецепты из древности

В XVI веке борщом называли совсем другое блюдо, которое готовилось из борщевика, а не из свеклы.

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Эмигранты из Украины и Галичины распространили борщ по миру как элемент кулинарной идентичности / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как борщ стал украинским культурным наследием

Какие ингредиенты были в первых рецептах борща

Почему борщ назвали именно так и как он распространился по миру

Еще летом 2022 года ЮНЕСКО признала борщ частью нематериального культурного наследия Украины, и это стало важной победой на культурном фронте. Но когда же появился борщ и был ли он таким, как мы его знаем сейчас?

Главред решил разобраться, как на самом деле возник украинский борщ, сколько ему лет, и как менялся рецепт на протяжении тысячелетий.

видео дня

Об этом говорится на ютуб-канале "WAS: популярная история", где автор рассказывает о настоящем происхождении любимого украинского блюда.

Как рассказывает автор, что еще несколько лет назад команда историков и кулинаров попыталась воссоздать блюдо по рецепту из вавилонских глиняных табличек возрастом более 4000 лет.

В этих текстах описывается суп под названием "Тухи", который удивительно напоминает борщ. Хотя свеклы в том рецепте не было - ингредиенты и структура блюда показались очень знакомыми.

Автор видео отмечает, что первым основным ингредиентом борща был борщевик - дикое растение, которое по одной из версий дало блюду название. В польских источниках XVI века "борщом" называли именно это растение, его корни ели с мясом, а стебли и листья - квасили, после чего варили жидкое блюдо.

Первое письменное упоминание о борще как блюде датируется 1584 годом. В те времена борщ был простой пищей крестьян, но, как свидетельствуют польские кулинарные книги, его подавали и в королевских дворцах. В древних рецептах обязательным элементом была кислинка - ее придавали квас или другие ферментированные продукты.

Привычная нам свекла появилась в борще, вероятно, в конце XVII века, а уже в XVIII веке стала незаменимым ингредиентом. К блюду также начали добавлять свекольный квас, который придавал ему характерный цвет и вкус.

Благодаря многочисленным миграционным волнам борщ распространился не только по Европе, но и за океаном. Эмигранты из Украины, Польши и еврейские общины Галичины и Подолья везли это блюдо как кулинарное наследие своего народа.

Больше о том, как менялся борщ и почему он стал культурным символом Украины, смотрите в видео "WAS: популярная история".

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Об источнике: WAS: Популярная история WAS: Популярная история - это украинский YouTube-канал, который в простой и динамичной форме рассказывает о событиях мировой и украинской истории. Видео отличаются качественной визуализацией, современной подачей и глубоким содержанием. Канал охватывает темы от древности до современности, часто развенчивая исторические мифы. Контент ориентирован на широкую аудиторию - от школьников до взрослых.

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