"Это символ демона, срочно выбросьте!": мольфар рассказал о трендовой детской игрушке

Мольфар заявил, что Лабубу на самом деле напоминает демона.

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Почему Лабубу опасны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что узнаете:

Как выглядит Лабубу

Почему эта игрушка может быть опасной

На какого демона похожа Лабубу

В мире активно набирает популярность мягкая игрушка Лабубу. Не только в Украине, а по всему миру дети, подростки и даже взрослые бегут покупать его мягкого монстрика. Однако на самом деле эта игрушка может привлечь сильный негатив в жизнь вашей семьи.

Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, в чем ее опасность и почему ее лучше выбросить.

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Как выглядит Лабубу

Лабубу - мягкая пушистая игрушка. Она имеет большие глаза, длинные поднятые уши и большую улыбку. При этом эта игрушка улыбается с зубами. В общем видно 9 очень заметных острых зубов.

Сейчас Лабубу набрала такую популярность, что ее пытаются продавать в разных размерах, цветах и форматах. Уже появились даже маленькие игрушки, которые можно цеплять к сумке или ключам.

Почему Лабубу опасна

Мольфар Максим Гордеев советует вообще не покупать своим детям Лабубу. Он утверждает, что это очень опасная кукла.

"Никогда не покупайте своим детям Лабубу. Очень многие из вас сейчас поддались на тренд. Вы сделали из этого Лабубу демонический эгрегор. Это не суеверие, это действительно символ демона ... Есть такой демон Пазузу, который несет в себе такой образ. Я вам очень не советую дарить детям эту игрушку. Она несет в себе большой негатив", - сказал Максим Гордеев.

Смотрите видео о том почему Лабубу опасна:

Кто такой Пазузу

Пазузу - король злых демонов ветра, демон юго-западного ветра. Считается, что он приносил голод и засуху, а в сезон дождей - потопы.

В его изображении видна форма головы, которая напоминает человеческую, но она изображается в форме квадрата или треугольника. При этом основные части лица напоминают звериные: козьи рога, собачьи клыки, выпуклые глаза. Пазузу имел массивные брови, человеческие уши и выразительную бороду.

Тело у Пазузу также изображалось человеческим, но имело черты собаки или льва с лапами и когтями. Часто его туловище изображали покрытым перьями.

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