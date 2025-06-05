Об этом мало кто знает: в какие дни ни в коем случае нельзя мыть голову

О чем узнаете:
- В какие дни можно и нельзя мыть голову
- Почему нельзя мыть голову в воскресенье
Каждая красавица раз в какой-то период моет свои волосы. Кто-то делает это ежедневно, другие - раз в 2-3 дня, а кому-то удается держать волосы чистыми целую неделю. Но мало кто знает о том, что есть дни, когда нельзя мыть голову. Известный украинский мольфар Максим Гордеев назвал дни, когда можно и нельзя мыть волосы, чтобы не привлечь к себе проблемы.
Когда можно мыть голову
1. Вторник. Если помыть голову в этот день утром, то вы сможете привлечь новые идеи и достаток. Это все буквально наполнит вас.
2. Среда. Мыть голову в среду следует, если вы хотите очистить себя от хаоса. Это поможет привлечь порядок не только в пространство, но и в вашу голову.
3. Четверг. Если мыть голову еще до восхода солнца, вы привлечете удачу. Мытье головы на закате притянут любовь. Также можно выпить чай с ромашкой.
4. Суббота. Идеальный день, чтобы смыть весь негатив и притянуть финансы. Также мольфар советует выпить мятного чая.
Когда нельзя мыть голову
1. Понедельник. Это не лучший день для мытья головы. Так вы можете потерять удачу и важные идеи.
2. Пятница. Если мыть голову в этот день, вы рискуете смыть любовь.
3. Не следует мыть голову в воскресенье, если вы не хотите потерять деньги. Лучше отдохнуть и восстановить собственную энергию.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
Смотрите видео о том, когда можно и нельзя мыть голову:
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