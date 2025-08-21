Запреты, которые могут повлиять на жизнь: что нельзя делать женщинам по дате рождения

Иногда в нашей жизни появляется столько проблем, кажется, будто наступила настоящая "черная полоса". Но мало кто знает, что притянуть проблемы к себе можем мы сами. Известный украинский мольфар Максим Гордеев раскрыл секрет и рассказал, что нельзя делать женщинам по дате рождения.
Что нельзя делать девушке по дате рождения
1, 10, 19, 28
Рожденным в эти дни не следует работать "на кого-то". Также нельзя жить без цели и направления. Не следует проявлять гордыню и высокомерие в различных ситуациях.
2, 11, 20, 29
Женщинам, которые родились в эти дни, запрещено сплетничать. В отношениях с мужчиной им не следует растворяться. Также не стоит ссориться с мамой.
3, 12, 21, 30
Девушкам нужно держать себя в руках и не устраивать истерики. В то же время следует избегать женской дружбы. А в отношениях с партнером лучше быть интересной и иметь изюминку.
4, 13, 22, 31
Вам нужно быть женственными и не становиться "мужчиной в юбке". Не нужно быть слишком меркантильной и жадной.
5, 14, 23
Не нужно распыляться на все подряд. Также этим женщинам нельзя жить хаотично без дисциплины и плана.
6, 15, 24
Если вы родились в один из этих дней, вам не следует зацикливаться только на внешности и отношениях. Также не нужно тревожиться по мелочам. Вам нужно полюбить свое тело.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
