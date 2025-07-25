Притянете хаос и безденежье: в какие дни нельзя мыть голову

Известный украинский мольфар назвал дни недели, которые являются неблагоприятными для мытья головы.

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В какие дни нельзя мыть голову / Коллаж: Главред, фото: pexels

Еще издавна наши люди верили в приметы, они серьезно относились к суевериям, будто что-то знали. Они действительно верили в то, что все эти правила помогут им привлечь счастье, благополучие и здоровье.

Некоторые приметы касаются мытья головы. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, в какие дни можно и нельзя мыть голову.

Когда можно и нельзя мыть голову

Понедельник. В этот день не следует мыть голову. Он не самый лучший для этого. Считается, что тогда вы можете потерять удачу и важные идеи.

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Вторник. Этот день хорош для того, чтобы мыть голову. Он может привлечь новые идеи и достаток.

Среда. Это поможет привлечь порядок и очистить от хаоса.

Четверг. Если вы будете мыть голову до восхода солнца, это притянет удачу. Если помоете голову на закате солнца - притянете любовь.

Пятница. Если мыть голову в этот день недели, вы рискуете потерять любовь.

Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Суббота. В этот день нужно мыть голову, если вы хотите смыть негатив и притянуть финансы.

Воскресенье - это неудачный день для мытья головы, иначе вы можете потерять деньги.

Смотрите видео о том, когда нельзя мыть голову:

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