Притянете хаос и безденежье: в какие дни нельзя мыть голову

Еще издавна наши люди верили в приметы, они серьезно относились к суевериям, будто что-то знали. Они действительно верили в то, что все эти правила помогут им привлечь счастье, благополучие и здоровье.
Некоторые приметы касаются мытья головы. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, в какие дни можно и нельзя мыть голову.
Когда можно и нельзя мыть голову
Понедельник. В этот день не следует мыть голову. Он не самый лучший для этого. Считается, что тогда вы можете потерять удачу и важные идеи.
Вторник. Этот день хорош для того, чтобы мыть голову. Он может привлечь новые идеи и достаток.
Среда. Это поможет привлечь порядок и очистить от хаоса.
Четверг. Если вы будете мыть голову до восхода солнца, это притянет удачу. Если помоете голову на закате солнца - притянете любовь.
Пятница. Если мыть голову в этот день недели, вы рискуете потерять любовь.
Суббота. В этот день нужно мыть голову, если вы хотите смыть негатив и притянуть финансы.
Воскресенье - это неудачный день для мытья головы, иначе вы можете потерять деньги.
Смотрите видео о том, когда нельзя мыть голову:
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Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
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