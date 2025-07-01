Головоломка, с которой справится не каждый: как решить простую задачку

Оптические иллюзии, головоломки, тесты по картинкам - это все то, что может тренировать наш мозг. С их помощью можно научиться нестандартно смотреть на различные ситуации и даже искать выход там, где кажется, что его нет.
Автор этой головоломки в TikTok опубликовал задание с нарисованными цифрами в кружочках. Вам нужно соединить все цифры так, чтобы эти линии не пересекались друг с другом. Многие считают, что это невозможно, но на самом деле это не так.
Смотрите видео с головоломкой:
@1minutecraft27 Connect numbers without cross the lines #onthisday#onelinedrawing#explore♬ оригинальный звук - ?❣️❣️❣️?
Как решить головоломку
Вам нужно соединить пары одинаковых чисел так, чтобы линии не пересекались. Вертикальное соединение цифр 2-2 является корректным, однако все остальное - неверно.
Для того чтобы разобраться правильно с задачкой, вам нужно соединить 1-1 по левой или правой стороне квадрата. А вот цифры 3-3 необходимо соединять по верхнему краю.
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Что такое оптическая иллюзия
Оптическая (зрительная) иллюзия — это ошибка в зрительном восприятии, вызванная неточностью или неадекватностью процессов неосознаваемой коррекции зрительного образа, а также физическими причинами ("сплюснутая Луна", "сломанная ложка" в стакане с водой), пишет Википедия.
Причины оптических иллюзий исследуют как при рассмотрении физиологии зрения, так и в рамках изучения психологии зрительного восприятия.
В художественных изображениях намеренное искажение перспективы вызывает особые эффекты, лучше всего известные по работам Мориса Эшера.
Создание оптических иллюзий часто было темой работ Сальвадора Дали.
Некоторые оптические иллюзии изучались в рамках гештальтпсихологии.
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