Головоломка, с которой справится не каждый: как решить простую задачку

Лишь некоторые люди смогут найти ответ максимально быстро.

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Как решить головоломку / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Оптические иллюзии, головоломки, тесты по картинкам - это все то, что может тренировать наш мозг. С их помощью можно научиться нестандартно смотреть на различные ситуации и даже искать выход там, где кажется, что его нет.

Автор этой головоломки в TikTok опубликовал задание с нарисованными цифрами в кружочках. Вам нужно соединить все цифры так, чтобы эти линии не пересекались друг с другом. Многие считают, что это невозможно, но на самом деле это не так.

Смотрите видео с головоломкой:

Как решить головоломку

Вам нужно соединить пары одинаковых чисел так, чтобы линии не пересекались. Вертикальное соединение цифр 2-2 является корректным, однако все остальное - неверно.

видео дня

Для того чтобы разобраться правильно с задачкой, вам нужно соединить 1-1 по левой или правой стороне квадрата. А вот цифры 3-3 необходимо соединять по верхнему краю.

Также ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, чем отличаются 2 девушек - только "настоящие детективы" найдут ответ за 24 секунды. Непросто будет отыскать все отличия за такой короткий промежуток времени.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только люди с феноменальной внимательностью найдут 3 отличия между офисами - есть всего 19 секунд. Непросто будет отыскать хорошо спрятанные три отличительные детали - придется очень хорошо постараться.

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Что такое оптическая иллюзия Оптическая (зрительная) иллюзия — это ошибка в зрительном восприятии, вызванная неточностью или неадекватностью процессов неосознаваемой коррекции зрительного образа, а также физическими причинами ("сплюснутая Луна", "сломанная ложка" в стакане с водой), пишет Википедия. Причины оптических иллюзий исследуют как при рассмотрении физиологии зрения, так и в рамках изучения психологии зрительного восприятия. В художественных изображениях намеренное искажение перспективы вызывает особые эффекты, лучше всего известные по работам Мориса Эшера. Создание оптических иллюзий часто было темой работ Сальвадора Дали. Некоторые оптические иллюзии изучались в рамках гештальтпсихологии.

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