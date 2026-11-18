Кратко:
- Ночью 18 ноября дроны массированно атаковали Краснодарский край
- Обломки дронов вызвали пожары на двух предприятиях
- Под ударом, вероятно, оказались Афипский и Ильский НПЗ
В ночь на 18 ноября дроны атаковали Северский район Краснодарского края. Из-за падения обломков вспыхнули пожары на двух предприятиях. Также фрагменты БПЛА обнаружили по девяти адресам: на улицах и во дворах частных домов. В нескольких зданиях выбиты окна, еще в одном доме повреждена кровля, сообщает оперативный штаб Краснодарского края .
Названия предприятий региональные власти не уточнили. Вместе с тем, по данным Astra, под ударом, вероятно, оказались Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы. Оба расположены именно в Северском районе.
Как сообщают местные жители, атака началась около 04:40 и продолжалась даже после рассвета: взрывы звучали одновременно с работой ПВО.
"По итогу горят два завода: Афипский и Ильский скорее всего", - сообщил один из читателей Astra.
Еще один источник издания рассказал, что из Краснодара видны вспышки и слышны взрывы в районе НПЗ. Жители поселка Афипский, расположенного в 16 км от Краснодара, сообщили о пострадавших и попадании на улице Пушкина.
Оперштаб Краснодарского края предупреждал об угрозе атаки беспилотников еще после 02:00. По данным OSINT-каналов, первые взрывы в регионе прозвучали еще после полуночи.
Утром городские власти не отменили сигнал опасности и рекомендовали родителям не отправлять детей на улицу.
Минобороны РФ сообщает, что в течение ночи 18 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 184 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Афипский и Ильский НПЗ - что о них известно
Афипский НПЗ - одно из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий юга России. 6 ноября НПЗ был также атакован.
После удара в ночь на 25 августа на заводе загорелась установка совместной переработки газа и газового конденсата.
Ранее предприятие атаковали 14 июля, 11 июня, 14 марта и 20 января 2026 года, а также 14 декабря 2025 года.
Проектная мощность Афипского НПЗ составляет около 6,25 млн тонн нефти в год. Завод выпускает бензин, дизельное топливо и мазут и считается важным звеном снабжения российской армии топливом.
Ильский НПЗ способен перерабатывать до 6,6 млн тонн нефти в год и производит автомобильный бензин, дизельное топливо, керосин и другие нефтепродукты.
Удары вглубь России - новости
Как писал Главред, Силы обороны в ночь на 17 ноября нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. Он расположен примерно в полутора тысячах километрах от украинской границы. После попадания на территории предприятия прогремели взрывы и вспыхнул пожар.
В ночь на 16 ноября украинские военные нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России. Под удар попали установки первичной переработки нефти и комплекс по производству автомобильных бензинов.
В ночь на 13 ноября беспилотники массированно атаковали Волгоград и область страны-агрессора России - на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. После атаки местные жители начали жаловаться на очереди на автозаправках. Завод входит в число крупнейших НПЗ России.
Сможет ли Россия восстановить НПЗ после повторных ударов: мнение эксперта
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отмечал, что повторные удары делают восстановление российских НПЗ нецелесообразным, а топливную проблему Россия не решит даже в случае прекращения войны.
"Например, сейчас наносятся повторные удары по российским НПЗ, и ремонтировать их уже никто не будет. И даже если сейчас Россия прекратит войну, проблему с топливом она не решит. Потребуется не менее года, чтобы отремонтировать разрушенное, да и то при условии, что снимут санкции", - подчеркнул эксперт.
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