Оперштаб региона подтвердил пожары на двух предприятиях и четверых раненых, но не назвал пораженные объекты.

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Два российских НПЗ атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

Ночью 18 ноября дроны массированно атаковали Краснодарский край

Обломки дронов вызвали пожары на двух предприятиях

Под ударом, вероятно, оказались Афипский и Ильский НПЗ

В ночь на 18 ноября дроны атаковали Северский район Краснодарского края. Из-за падения обломков вспыхнули пожары на двух предприятиях. Также фрагменты БПЛА обнаружили по девяти адресам: на улицах и во дворах частных домов. В нескольких зданиях выбиты окна, еще в одном доме повреждена кровля, сообщает оперативный штаб Краснодарского края .

Названия предприятий региональные власти не уточнили. Вместе с тем, по данным Astra, под ударом, вероятно, оказались Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы. Оба расположены именно в Северском районе.

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Как сообщают местные жители, атака началась около 04:40 и продолжалась даже после рассвета: взрывы звучали одновременно с работой ПВО.

"По итогу горят два завода: Афипский и Ильский скорее всего", - сообщил один из читателей Astra.

Еще один источник издания рассказал, что из Краснодара видны вспышки и слышны взрывы в районе НПЗ. Жители поселка Афипский, расположенного в 16 км от Краснодара, сообщили о пострадавших и попадании на улице Пушкина.

Оперштаб Краснодарского края предупреждал об угрозе атаки беспилотников еще после 02:00. По данным OSINT-каналов, первые взрывы в регионе прозвучали еще после полуночи.

Утром городские власти не отменили сигнал опасности и рекомендовали родителям не отправлять детей на улицу.

Минобороны РФ сообщает, что в течение ночи 18 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 184 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Афипский и Ильский НПЗ - что о них известно

Афипский НПЗ - одно из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий юга России. 6 ноября НПЗ был также атакован.

После удара в ночь на 25 августа на заводе загорелась установка совместной переработки газа и газового конденсата.

Ранее предприятие атаковали 14 июля, 11 июня, 14 марта и 20 января 2026 года, а также 14 декабря 2025 года.

Проектная мощность Афипского НПЗ составляет около 6,25 млн тонн нефти в год. Завод выпускает бензин, дизельное топливо и мазут и считается важным звеном снабжения российской армии топливом.

Ильский НПЗ способен перерабатывать до 6,6 млн тонн нефти в год и производит автомобильный бензин, дизельное топливо, керосин и другие нефтепродукты.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары вглубь России - новости

Как писал Главред, Силы обороны в ночь на 17 ноября нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. Он расположен примерно в полутора тысячах километрах от украинской границы. После попадания на территории предприятия прогремели взрывы и вспыхнул пожар.

В ночь на 16 ноября украинские военные нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России. Под удар попали установки первичной переработки нефти и комплекс по производству автомобильных бензинов.

В ночь на 13 ноября беспилотники массированно атаковали Волгоград и область страны-агрессора России - на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. После атаки местные жители начали жаловаться на очереди на автозаправках. Завод входит в число крупнейших НПЗ России.

Сможет ли Россия восстановить НПЗ после повторных ударов: мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отмечал, что повторные удары делают восстановление российских НПЗ нецелесообразным, а топливную проблему Россия не решит даже в случае прекращения войны.

"Например, сейчас наносятся повторные удары по российским НПЗ, и ремонтировать их уже никто не будет. И даже если сейчас Россия прекратит войну, проблему с топливом она не решит. Потребуется не менее года, чтобы отремонтировать разрушенное, да и то при условии, что снимут санкции", - подчеркнул эксперт.

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