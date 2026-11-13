Россияне "штурмовали" заправки в два часа ночи: в Волгограде после атаки пылает НПЗ

Завод "Лукойла" перерабатывает около 14,8 млн тонн нефти в год и является одним из крупнейших в России.

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Дроны атаковали Волгоградский НПЗ / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Что известно:

Дроны ночью атаковали Волгоград, на НПЗ "Лукойла" вспыхнул пожар

Губернатор подтвердил возгорание в южной промзоне города

Местные жители сообщают об очередях на АЗС

В ночь на 13 ноября беспилотники массированно атаковали Волгоград и область страны-агрессора России - на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. После атаки местные жители начали жаловаться на очереди на автозаправках. Завод входит в число крупнейших НПЗ России.

По данным мониторинговых каналов, удар пришелся именно на НПЗ, а на территории промзоны разразился сильный пожар. Впоследствии в районе предприятия раздались новые взрывы. Об атаке на завод сообщил OSINT-канал Exilenova+.

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Атака на НПЗ в Волгограде / Фото: Exilenova+

Что сказал губернатор Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку дронов. По его словам, из-за падения обломков беспилотников загорелось предприятие в южной части города, сообщило издание ASTRA.

"В результате падения обломков БПЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории. На месте работают оперативные службы. На данный момент пострадавших нет, повреждений жилых объектов не зафиксировано", - заявил Бочаров.

Читатели ASTRA сообщили, что город подвергается атаке дронов с 22:40, а в районе Волгоградского НПЗ видна яркая заря.

Атака на НПЗ в Волгограде / Фото: Exilenova+

Почему в Волгограде образовались очереди на АЗС

После ночной атаки местные жители сообщили об очередях на автозаправках. В соцсетях появились фото и видео, на которых видно скопление автомобилей у заправок.

Очереди начали образовываться ещё во время атаки дронов, которая на тот момент продолжалась.

"Судя по кадрам, местные жители не зря поехали на заправки в два часа ночи. Вероятно, в последнее время Силы обороны изменили тактику атак на нефтеперерабатывающие заводы России, на каждый НПЗ направляют большое количество БПЛА, которые наносят удары по всей промзоне, а не только по установкам, чтобы вывести мощности завода из строя на максимально длительный срок", - пишет Exilenova+.

Волгоградский НПЗ принадлежит компании "Лукойл" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие работает с 1957 года, его мощность составляет около 14,8 млн тонн нефти в год.

Завод производит:

бензин;

дизельное и авиационное топливо;

мазут и нефтяной кокс;

битум и базовые масла.

Волгоградский НПЗ обеспечивает нефтепродуктами южные регионы России.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Приведут ли удары по НПЗ к топливному кризису в России?

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар в интервью Главреду пояснил, что проблемы на российском топливном рынке - следствие системных ударов Сил обороны, интенсивность которых растет.

"Нынешние проблемы на российском топливном рынке в целом - это накопленный эффект и следствие наших системных действий с начала 2026 года, динамика которых нарастает", - подчеркнул специалист.

В то же время, по словам эксперта, кризис на розничном рынке пока смягчают собственные запасы крупных нефтяных компаний. Крупнейшие компании, в частности "Лукойл", подвергаются ударам, но они по-прежнему контролируют оптовые поставки топлива.

"Эти компании обладают значительными возможностями, и, несмотря на поражение их нефтеперерабатывающих мощностей, у них есть коммерческие запасы. Именно они являются основными оптовыми поставщиками нефтепродуктов на рынок", - пояснил Гончар.

Еще летом эксперт прогнозировал, что при сохранении темпа ударов кризис распространится именно на юг России, который и обслуживает Волгоградский НПЗ.

"Если в июне наши удары по НПЗ будут наноситься в том же темпе, что и сейчас, то уже в июле мы увидим совершенно иную картину на топливном рынке РФ: кризис распространится дальше, в частности на юг России", - отметил он.

Удары по НПЗ России - новости

Как сообщал Главред, Силы обороны продолжают наносить удары по нефтеперерабатывающим предприятиям страны-агрессора. В ночь на 3 ноября дроны атаковали Ярославский НПЗ, где вспыхнул масштабный пожар. В сентябре этот завод уже останавливался после удара.

Под ударами оказалась вся пятерка самых мощных НПЗ России. Генштаб ВСУ назвал пострадавшие заводы, среди которых и Саратовский. После атаки этот завод остановил работу.

Также дроны атаковали Омск, расположенный в 2500 км от украинской границы. Взрывы в городе не утихали несколько часов, а мониторинговые каналы сообщали о пожаре на Омском НПЗ. В аэропорту Омска временно ограничили рейсы.

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