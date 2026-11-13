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Какой перец полезнее - красный, желтый или зеленый: ответ удивит

Инна Ковенько
13 ноября 2026, 04:49
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Цвет болгарского перца зависит от степени созревания плодов, а вместе с ним меняются вкус и концентрация отдельных питательных веществ.
Чем отличается перец разных цветов
Чем отличается перец разных цветов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Какой болгарский перец содержит больше всего витаминов
  • Чем отличаются красный, желтый и зеленый перец
  • Как правильно хранить болгарский перец, чтобы сохранить его полезные свойства

Цвет болгарского перца влияет не только на его вкус, но и на питательную ценность. Зеленые плоды собирают раньше, а красные оставляют дозревать дольше. Из-за этого меняется концентрация растительных пигментов, витаминов и естественная сладость овоща.

Главред со ссылкой на EgészségKalauz объяснил, чем отличаются различные виды перца и как извлечь из них максимальную пользу.

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Почему зеленый перец горький, а красный - слаще

В начале созревания болгарский перец имеет зеленый цвет благодаря хлорофиллу. Со временем его количество уменьшается, а плоды приобретают желтый, оранжевый или красный оттенок. Это зависит от пигментов, которые накапливаются в процессе созревания.

Зелёный перец собирают раньше, поэтому он плотнее и имеет характерную горчинку. Жёлтый и оранжевый обычно слаще, а красный, который дольше всех созревает на растении, обладает наиболее выраженным сладким вкусом.

Какой цвет перца содержит больше витаминов

Все разновидности содержат витамин С, клетчатку и антиоксиданты, но отличаются набором растительных пигментов.

Зелёный, жёлтый и оранжевый перец содержат лютеин и зеаксантин - соединения, важные для здоровья глаз. В красных и оранжевых плодах может быть больше бета-каротина, который организм преобразует в витамин А. Он необходим для нормального зрения и работы иммунной системы.

Красный перец также содержит капсантин - пигмент с антиоксидантными свойствами, придающий ему характерный цвет.

Таким образом, каждый цвет имеет свои питательные преимущества. Чередование различных видов перца помогает получать более широкий спектр растительных соединений.

Что означает каждый цвет болгарского перца, какой самый полезный
Что означает каждый цвет болгарского перца, какой самый полезный

Действительно ли перец бывает мужским и женским

Распространенное утверждение о том, что пол перца можно определить по количеству выступов внизу плода, не соответствует действительности. Якобы овощи с тремя дольками менее сладкие, а с четырьмя лучше подходят для салатов.

На самом деле количество долек зависит от генетических особенностей растения и не определяет вкус или питательную ценность. Поэтому выбирать перец по такому принципу нет смысла.

Как лучше есть перец - сырым или после приготовления

Свежий перец помогает получить больше витамина С, поскольку он разрушается под воздействием высокой температуры. В то же время при приготовлении некоторые каротиноиды становятся более доступными для усвоения.

Поэтому не стоит отдавать предпочтение только одному способу приготовления. Сырой перец можно добавлять в салаты, а запечённый - использовать для супов, соусов и гарниров.

Как выбрать свежий болгарский перец

Качественный перец имеет гладкую, блестящую кожицу и плотную мякоть. Морщинистая поверхность и мягкие участки свидетельствуют о потере влаги. Также стоит осмотреть плодоножку: у свежего овоща она обычно зеленая, без признаков высыхания.

Искривленная форма или неравномерная окраска не означают, что перец испорчен. Зато плоды с плесенью, мокрыми пятнами или признаками гниения лучше не покупать.

Как правильно хранить перец

Болгарский перец лучше всего хранить в холодильнике, в отделении для овощей. Перед хранением его не нужно мыть: остатки влаги могут ускорить порчу. Промывать плоды стоит непосредственно перед приготовлением.

Излишки перца можно заморозить, но после размораживания он станет мягче. Поэтому такие овощи лучше добавлять в супы, рагу и соусы.

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