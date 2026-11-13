Какой перец полезнее — красный, желтый или зеленый: ответ удивит

Читайте в материале:
- Какой болгарский перец содержит больше всего витаминов
- Чем отличаются красный, желтый и зеленый перец
- Как правильно хранить болгарский перец, чтобы сохранить его полезные свойства
Цвет болгарского перца влияет не только на его вкус, но и на питательную ценность. Зеленые плоды собирают раньше, а красные оставляют дозревать дольше. Из-за этого меняется концентрация растительных пигментов, витаминов и естественная сладость овоща.
Главред со ссылкой на EgészségKalauz объяснил, чем отличаются различные виды перца и как извлечь из них максимальную пользу.
Почему зеленый перец горький, а красный - слаще
В начале созревания болгарский перец имеет зеленый цвет благодаря хлорофиллу. Со временем его количество уменьшается, а плоды приобретают желтый, оранжевый или красный оттенок. Это зависит от пигментов, которые накапливаются в процессе созревания.
Зелёный перец собирают раньше, поэтому он плотнее и имеет характерную горчинку. Жёлтый и оранжевый обычно слаще, а красный, который дольше всех созревает на растении, обладает наиболее выраженным сладким вкусом.
Какой цвет перца содержит больше витаминов
Все разновидности содержат витамин С, клетчатку и антиоксиданты, но отличаются набором растительных пигментов.
Зелёный, жёлтый и оранжевый перец содержат лютеин и зеаксантин - соединения, важные для здоровья глаз. В красных и оранжевых плодах может быть больше бета-каротина, который организм преобразует в витамин А. Он необходим для нормального зрения и работы иммунной системы.
Красный перец также содержит капсантин - пигмент с антиоксидантными свойствами, придающий ему характерный цвет.
Таким образом, каждый цвет имеет свои питательные преимущества. Чередование различных видов перца помогает получать более широкий спектр растительных соединений.
Действительно ли перец бывает мужским и женским
Распространенное утверждение о том, что пол перца можно определить по количеству выступов внизу плода, не соответствует действительности. Якобы овощи с тремя дольками менее сладкие, а с четырьмя лучше подходят для салатов.
На самом деле количество долек зависит от генетических особенностей растения и не определяет вкус или питательную ценность. Поэтому выбирать перец по такому принципу нет смысла.
Как лучше есть перец - сырым или после приготовления
Свежий перец помогает получить больше витамина С, поскольку он разрушается под воздействием высокой температуры. В то же время при приготовлении некоторые каротиноиды становятся более доступными для усвоения.
Поэтому не стоит отдавать предпочтение только одному способу приготовления. Сырой перец можно добавлять в салаты, а запечённый - использовать для супов, соусов и гарниров.
Как выбрать свежий болгарский перец
Качественный перец имеет гладкую, блестящую кожицу и плотную мякоть. Морщинистая поверхность и мягкие участки свидетельствуют о потере влаги. Также стоит осмотреть плодоножку: у свежего овоща она обычно зеленая, без признаков высыхания.
Искривленная форма или неравномерная окраска не означают, что перец испорчен. Зато плоды с плесенью, мокрыми пятнами или признаками гниения лучше не покупать.
Как правильно хранить перец
Болгарский перец лучше всего хранить в холодильнике, в отделении для овощей. Перед хранением его не нужно мыть: остатки влаги могут ускорить порчу. Промывать плоды стоит непосредственно перед приготовлением.
Излишки перца можно заморозить, но после размораживания он станет мягче. Поэтому такие овощи лучше добавлять в супы, рагу и соусы.
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