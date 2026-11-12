Настоящее сокровище для дома: что можно сделать из ореховой скорлупы

Измельчённые остатки заливают 500 мл горячей воды на сутки и разводят 1:1, однако это лишь дополнительная поддержка, а не полноценное удобрение.

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Ореховая скорлупа для комнатных растений: как приготовить настой и какие цветы им поливать / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как использовать скорлупу грецкого ореха для комнатных растений

Заменяет ли настой из скорлупы удобрения для цветов

Каким растениям подходит домашний настой из скорлупы

Скорлупу грецких орехов не стоит выбрасывать: из нее можно приготовить домашний настой для ухода за комнатными цветами. Для рецепта нужны только скорлупа и вода, а само средство рассматривается как дополнительная поддержка растений. Об этом сообщает Newsweek România.

Как приготовить настой из ореховой скорлупы и каким цветам он может пригодиться - рассказывает Главред.

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Как приготовить настой из ореховой скорлупы

Для настоя понадобится скорлупа примерно от 5–6 грецких орехов. Ее следует тщательно промыть и измельчить. Скорлупа должна быть чистой: без соли, масла и плесени.

Измельчённую скорлупу заливают 500 мл горячей воды и оставляют настаиваться на 24 часа. После этого жидкость процеживают через мелкое сито. Перед использованием настой разбавляют чистой водой в пропорции 1:1.

Чем полезна ореховая скорлупа для комнатных растений

Скорлупа грецких орехов может обрести вторую жизнь в уходе за домашними цветами, а не оказаться на свалке. Домашний настой из нее рассматривают как дополнительный способ поддержать растения.

В то же время полагаться только на это средство не стоит. Скорлупа разлагается медленно и не высвобождает питательные вещества быстро, а эффективность настоя как источника питания не доказана - издание прямо это признает.

"Настой не заменяет обычные удобрения", - подчеркивает издание.

Поэтому ореховый настой может служить лишь дополнительной поддержкой, а не основным источником питательных веществ для цветов.

Смотрите видео о том, как использовать скорлупу орехов для комнатных растений:

Прежде чем применять настой, стоит учесть потребности конкретного растения. Разные комнатные цветы по-разному относятся к поливу, свету и подкормке.

Какие комнатные цветы можно подкармливать настоем

Сенполия, известная также как узамбарская или африканская фиалка, нуждается в умеренном поливе. Ей подходит лёгкая, хорошо дренированная почва, достаточное освещение и правильная подкормка.

Спатифилум, который называют "женским счастьем" и "лилией мира", не любит избытка воды. Почва для него должна быть слегка влажной, а подкормка - умеренной, что стимулирует появление новых листьев и цветов.

Антуриуму нужны тепло, высокая влажность и воздухопроницаемый субстрат, который хорошо отводит воду. Растение также подкармливают соответствующим удобрением.

Орхидея фаленопсис растет в субстрате на основе коры. Ей требуется осторожный полив и рассеянный свет. Для нее рекомендуют специальное удобрение для орхидей, ведь ее потребности отличаются от других комнатных растений.

Как не навредить растениям

Любые новые средства для комнатных цветов, в частности ореховый настой, издание советует применять с осторожностью. Кроме того, важно не допускать переувлажнения почвы.

Настой не должен заменять обычный уход: правильный полив, освещение и соответствующее удобрение остаются основой.

Грецкий орех: важные факты и приметы / Инфографика: Главред

Что еще писал Главред об уходе за растениями

Как писал Главред, обычную яичную скорлупу можно превратить в "белое золото" для сада: она не действует мгновенно, но осенью постепенно отдает почве кальций и разрыхляет тяжелую глину.

Также Главред рассказывал, как избавиться от черных мушек в вазонах: тест с картофелем позволяет найти личинки.

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