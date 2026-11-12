Настоящее сокровище для дома: что можно сделать из ореховой скорлупы

Вы узнаете:
- Как использовать скорлупу грецкого ореха для комнатных растений
- Заменяет ли настой из скорлупы удобрения для цветов
- Каким растениям подходит домашний настой из скорлупы
Скорлупу грецких орехов не стоит выбрасывать: из нее можно приготовить домашний настой для ухода за комнатными цветами. Для рецепта нужны только скорлупа и вода, а само средство рассматривается как дополнительная поддержка растений. Об этом сообщает Newsweek România.
Как приготовить настой из ореховой скорлупы и каким цветам он может пригодиться - рассказывает Главред.
Как приготовить настой из ореховой скорлупы
Для настоя понадобится скорлупа примерно от 5–6 грецких орехов. Ее следует тщательно промыть и измельчить. Скорлупа должна быть чистой: без соли, масла и плесени.
Измельчённую скорлупу заливают 500 мл горячей воды и оставляют настаиваться на 24 часа. После этого жидкость процеживают через мелкое сито. Перед использованием настой разбавляют чистой водой в пропорции 1:1.
Чем полезна ореховая скорлупа для комнатных растений
Скорлупа грецких орехов может обрести вторую жизнь в уходе за домашними цветами, а не оказаться на свалке. Домашний настой из нее рассматривают как дополнительный способ поддержать растения.
В то же время полагаться только на это средство не стоит. Скорлупа разлагается медленно и не высвобождает питательные вещества быстро, а эффективность настоя как источника питания не доказана - издание прямо это признает.
"Настой не заменяет обычные удобрения", - подчеркивает издание.
Поэтому ореховый настой может служить лишь дополнительной поддержкой, а не основным источником питательных веществ для цветов.
Смотрите видео о том, как использовать скорлупу орехов для комнатных растений:
Прежде чем применять настой, стоит учесть потребности конкретного растения. Разные комнатные цветы по-разному относятся к поливу, свету и подкормке.
Какие комнатные цветы можно подкармливать настоем
Сенполия, известная также как узамбарская или африканская фиалка, нуждается в умеренном поливе. Ей подходит лёгкая, хорошо дренированная почва, достаточное освещение и правильная подкормка.
Спатифилум, который называют "женским счастьем" и "лилией мира", не любит избытка воды. Почва для него должна быть слегка влажной, а подкормка - умеренной, что стимулирует появление новых листьев и цветов.
Антуриуму нужны тепло, высокая влажность и воздухопроницаемый субстрат, который хорошо отводит воду. Растение также подкармливают соответствующим удобрением.
Орхидея фаленопсис растет в субстрате на основе коры. Ей требуется осторожный полив и рассеянный свет. Для нее рекомендуют специальное удобрение для орхидей, ведь ее потребности отличаются от других комнатных растений.
Как не навредить растениям
Любые новые средства для комнатных цветов, в частности ореховый настой, издание советует применять с осторожностью. Кроме того, важно не допускать переувлажнения почвы.
Настой не должен заменять обычный уход: правильный полив, освещение и соответствующее удобрение остаются основой.
Что еще писал Главред об уходе за растениями
Как писал Главред, обычную яичную скорлупу можно превратить в "белое золото" для сада: она не действует мгновенно, но осенью постепенно отдает почве кальций и разрыхляет тяжелую глину.
Также Главред рассказывал, как избавиться от черных мушек в вазонах: тест с картофелем позволяет найти личинки.
Вас может заинтересовать:
- Спатифиллум будет пышно расти даже зимой: что нужно сделать в ноябре
- Спатифиллум оживет и пустит здоровую листву: что нужно сделать в ноябре
- Свежая зелень будет под рукой всю зиму: какие растения посадить на подоконнике
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред